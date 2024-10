Monatelang haben Kommunen, Wirtschaft und Teile der CDU Front gegen das geplante Gleichbehandlungsgesetz gemacht. Es drohe ein "Bürokratiemonster". Nun lenkt der Regierungschef ein.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will die Pläne für ein Antidiskriminierungsgesetz nach SWR-Informationen nicht mehr weiterverfolgen. In einem Brief an die Fraktionschefs von Grünen und CDU hat der Chef des Staatsministeriums, Florian Stegmann (Grüne), nun angekündigt, dass die Regierungszentrale den Gesetzentwurf wegen des massiven Protests aus Kommunen, Wirtschaft und Ministerien fallen lassen wolle. In dem Schreiben, das dem SWR vorliegt, schreibt Staatsminister Stegmann: "Sowohl aus grundsätzlichen Erwägungen als auch aufgrund der konkreten Ausgestaltung kann und werde ich den aktuell vorliegenden Entwurf für ein Gleichbehandlungsgesetz nicht in die weitere Regierungsabstimmung bringen."

Was bedeutete das geplante Gleichbehandlungsgesetz in BW? Hinter dem sperrigen Begriff "Gleichbehandlungsgesetz" steckt die Idee der Landesregierung, dass sich Bürgerinnen und Bürger leichter gegen Benachteiligungen bei Behörden wehren können. Wer also zum Beispiel mit dem Finanzamt, der Ausländerbehörde oder mit der Polizei zu tun hat und dabei das Gefühl bekommt, er wird zum Beispiel wegen seiner Nationalität, einer Erkrankung oder seiner sexuellen Identität benachteiligt, dann soll der oder die Betroffene leichter etwas dagegen unternehmen können. Wenn es klare Hinweise auf eine Diskriminierung gibt, dann liegt es dem Gesetzentwurf nach nämlich an der Behörde, nachzuweisen, dass es keine Diskriminierung gab. Bisher mussten die Bürgerin oder der Bürger eine ungerechtfertigte Benachteiligung beweisen. Das nennt sich "Beweislast-Erleichterung". Zum ersten Mal hätten Betroffene damit einen gesetzlich verankerten Anspruch auf Schadenersatz oder Schmerzensgeld.

Staatsminister fordert von Grünen-Fraktion Verzicht auf Gesetz

Er fordere daher die Regierungsfraktionen auf, "auf die Umsetzung des Koalitionsvertrags in diesem Punkt vor dem Hintergrund der aktuellen Lage und Diskussion zu verzichten". Bei der CDU dürfte diese Bitte auf fruchtbaren Boden fallen. CDU-Fraktionschef Manuel Hagel hatte jüngst erklärt: "Aus unserer Sicht könnten wir aufs Antidiskriminierungsgesetz verzichten."

Nun muss die Grünen-Fraktion überlegen, wie sie weiter mit dem Vorhaben umgehen will. Vor allem der frühere Landesparteichef und heutige Fraktionsvize Oliver Hildenbrand hatte sich immer wieder für eine Umsetzung stark gemacht. Hinter den Plänen stehen auch Sozialverbände und Gewerkschaften wie ver.di.

Linker Grünen-Flügel brachte Vorhaben in Koalitionsvertrag

Mit dem Gesetzentwurf sollten sich Bürgerinnen und Bürger künftig leichter gegen eine Benachteiligung durch Behörden wehren können. Vor einem Dreivierteljahr hatte die Regierung den ersten Entwurf aus dem CDU-geführten Innenministerium gebilligt. Das Vorhaben war vor allem auf Drängen von Hildenbrand im Koalitionsvertrag gelandet. Danach soll das Recht auf Gleichbehandlung auch beim Finanzamt, in der Ausländerbehörde oder auf dem Polizeirevier gelten. Damit hätte das Land das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz des Bundes ergänzt, das auf den privaten Bereich zielt - wie etwa die Gleichbehandlung bei der Wohnungssuche oder am Arbeitsplatz.

Doch gegen das Gesetz gibt es seit Monaten massiven Widerstand. Kommunen, Wirtschaft und auch CDU-Ministerinnen und -Minister warnten vor einem "Bürokratiemonster", das die Verwaltung und die Unternehmen weiter lähmen werde. Auch der Normenkontrollrat nannte das Gesetz überflüssig und warnte in scharfen Worten vor einer Umsetzung. Staatsminister Stegmann schreibt in dem Brief an die Fraktionschefs Andreas Schwarz (Grüne) und Manuel Hagel (CDU), die Landesregierung sehe sich mit einer Stimmungslage konfrontiert, "die wir nicht ignorieren können und dürfen".

Staatsminister sieht Fortschritte bei Bürokratie-Abbau in Gefahr

Kretschmann hatte denn auch vor wenigen Monaten erklärt, der Abbau der überbordenden Bürokratie im Land sei zentrales Anliegen seiner Regierung. Nach längerem Drängen von Kommunen und Wirtschaft hatte der Grünen-Politiker eine sogenannte Entlastungsallianz gegründet, in der staatliche Regeln entschlackt werden sollen. Stegmann, der auch Koordinator der Landesregierung für den Bürokratieabbau ist, erklärt dazu: "Diese mühevoll erarbeiteten Erfolge sehe ich nun in Gefahr, wenn ich mir die Stellungnahmen zum Anhörungsentwurf des Gleichbehandlungsgesetzes ansehe."

Der Staatsminister zählt in seinem vierseitigen Brief die Einwände von Normenkontrollrat und Kommunen auf. So habe der Rat vor einem "Generalverdacht" gegen die Verwaltung und dem Aufbau neuer Strukturen gewarnt. Die Kommunalen Spitzenverbänden hätten zudem kritisiert, dass zusätzliche Klagemöglichkeiten dazu führen könnten, dass Behörden noch langsamer entscheiden - etwa bei der Genehmigung von Bauanträgen.

Gesetz könnte auch Schulen und Lehrkräfte beeinträchtigen

Stegmann befürchtet auch negative Konsequenzen für Schulen und Lehrkräfte: "Für äußerst bedenklich halte ich zudem, dass laut Einschätzungen von Kultusseite der sehr weit gefasste Anwendungsbereich des Gesetzes dazu führen würde, dass sämtliches pädagogisches Handeln umfasst wäre - von Notengebung über Lob und Tadel bis hin zur Durchsetzung von Verhaltensregeln, aber auch bereits Schritte vor Einschulung und die Empfehlung der Schulwahl."

Wenn Eltern angebliche Benachteiligungen anfechten wollten, müssten Lehrkräfte das Gegenteil beweisen. "Folglich müssten Schulleiterinnen und Schulleiter sowie Lehrkräfte sämtliche schulischen Maßnahmen laufend dokumentieren - ein riesiger Aufwand." Stegmann schreibt weiter an die Fraktionschefs: "Die Regierungskoalition müsste sich zurecht die Frage gefallen lassen, wie viel von ihrem kraftvollen Bildungspaket in den Schulen ankommen würde, wenn gleichzeitig dem Lehrpersonal ein solcher Mehraufwand aufgebürdet würde."

Anspruch auf Schadenersatz war im Gesetz vorgesehen

Durch das Gesetz bekämen die Betroffenen erstmals einen gesetzlich verankerten Schadens- und Schmerzensgeldanspruch, wenn sie durch eine Behörde oder öffentliche Stelle diskriminiert werden. Dabei soll es eine sogenannte Beweislast-Erleichterung geben. Das heißt, wenn es klare Indizien für eine Benachteiligung gibt, muss die Behörde nachweisen, dass keine Diskriminierung stattgefunden hat. Anders als etwa im Land Berlin soll es aber kein Verbandsklagerecht und auch keine Beweislastumkehr geben.

Der Grünen-Politiker Hildenbrand hatte das Vorhaben immer wieder vehement verteidigt. "Es geht um ein zentrales Versprechen, das unser Grundgesetz allen Menschen in Deutschland gibt: Nämlich, dass niemand aufgrund von Herkunft, Geschlecht, Religion, Sprache oder anderen Merkmalen benachteiligt werden darf." Man wolle eine Lücke beim Schutz vor Diskriminierung schließen.