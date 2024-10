Nach Messerattacke in Mannheim: Halsschutz für Polizei im Saarland

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen Polizisten in Mannheim Ende Mai soll die Polizei im Saarland künftig besser geschützt werden. Helfen soll ein spezieller Schal.

Der saarländische Innenminister Reinhold Jost (SPD) will am Dienstag einen Schal vorstellen, der Polizistinnen und Polizisten vor Messerangriffen in den Hals schützen soll. Hintergrund ist die Attacke eines mutmaßlichen Islamisten in Mannheim Ende Mai. Dabei war der Polizist Rouven Laur ums Leben gekommen. Im Anschluss daran hatte sich eine breite Sicherheitsdebatte entfaltet, bei der es auch um Polizeieinsätze und den besseren Schutz von Beamtinnen und Beamten ging.

Schutz des Halses vor mechanischer Einwirkung

Nach Angaben der Deutschen Presseagentur heißt es, dass der Vorfall in Mannheim der Anlass für den Schritt des Innenministeriums sei. Zunächst würden 1.000 Schals ausgeteilt werden. Diese böten einen zusätzlichen Schutz im Halsbereich vor mechanischer Einwirkung. Und das ohne große Einbußen hinsichtlich des Tragekomforts. Mit diesem Schutz sollen Polizistinnen und Polizisten ausgestattet werden, die "operativ tätig seien".

Solche Schutzschals sind beispielsweise bei Sicherheitsdiensten im Einsatz. Spezielle Fasern sollen den Hals vor Messerverletzungen schützen.