Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Nils Kraft.

6:30 Uhr Wetteraussichten: Dichte Wolken, Regen - und etwas Sonne Die neue Woche startet wechselhaft. Heute bringen dichte Wolken ab und zu Regen, dazwischen zeigt sich vor allem im Süden die Sonne. Es wird etwas milder mit maximal 14 Grad auf der Heidenheimer Alb und bis 20 Grad im Markgräfler Land. Und es wird ähnlich weitergehen: Am Dienstag und Mittwoch gibt es eine Mischung aus Wolken, örtlichem Regen und Sonne. Dabei wird es aber wieder kühler. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (37,6 MB | MP4)

6:25 Uhr Polizei nimmt Mann wegen mutmaßlichen Totschlags fest Die Polizei hat am Samstag in Schopfheim im Kreis Lörrach einen dringend tatverdächtigen 47-jährigen Mann festgenommen. Er soll eine 58-jährige Frau in Todtnau, ebenfalls im Kreis Lörrach, getötet haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft gestern mit. Die Leiche der Frau war am vergangenen Freitagmittag in einer Wohnung in Todtnau gefunden worden. Da alles auf ein Gewaltverbrechen hindeutete, leitete die Polizei eine umfangreiche Fahndung ein - offenbar mit Erfolg. Ein Richter ordnete auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen Untersuchungshaft an. Nun ermittelt eine Sonderkommission zu den Hintergründen der Tat. Kreis Lörrach Polizei geht von Gewaltverbrechen aus Nach Leichenfund in Wohnung - Verdächtiger in Untersuchungshaft Die Polizei hat am Freitag in einer Wohnung in Todtnau eine Leiche gefunden. Daraufhin startete eine großangelegte Suche - nun ist ein Verdächtiger in U-Haft.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute startet die erste Verkehrssicherheitskonferenz in Baden-Württemberg. Sie steht unter dem Motto "Schneller in Richtung Zero". Ziel sind weniger Tote und Verletzte im Straßenverkehr. Bei der Eröffnung ist unter anderem BW-Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) mit dabei. Außerdem verleiht Innenminister Thomas Strobl (CDU) den Verkehrspräventionspreis. Ab heute (10 Uhr) ist die Bahnhofshalle in Ulm für zwei Jahre geschlossen. Das bedeutet für Bahnreisende vor allem eines: Umwege. Auch die Barrierefreiheit leidet. Damit die Fahrgäste bei Regen und Kälte nicht nur draußen stehen müssen, hat die Deutsche Bahn einen zusätzlichen Wartecontainer im nördlichen Bereich des Bahnhofs eingerichtet. Ein 32-jähriger Mann muss sich ab heute wegen schweren Raubes vor dem Ulmer Landgericht verantworten. Er soll zusammen mit unbekannten Komplizen im Juni 2022 eine 25-Jährige in deren Wohnung überfallen und ausgeraubt haben. Er gab sich als Postbote aus, um in die Wohnung zu gelangen. Das Opfer wurde gewürgt und mit Reizgas besprüht.

6:09 Uhr Friedrichshafen bekommt neuen OB In Friedrichshafen wurde gestern Abend ein neuer Oberbürgermeister gewählt - mit eindeutiger Mehrheit. Simon Blümcke (parteilos) holte überraschend bereits im ersten Wahlgang fast 60 Prozent der gültigen Stimmen. Die zweitmeisten Stimmen nach dem 50-jährigen Blümcke errang Johannes Henne, derzeit Bürgermeister von Immenstaad (Bodenseekreis). Er kam auf knapp 30 Prozent. Die anderen fünf Bewerber erzielten zwischen 6,3 und 0,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,8 Prozent.

6:01 Uhr Viele marode Autobahnbrücken in Baden-Württemberg Die Bilder sind in Erinnerung geblieben: In Dresden hat der Einbruch der Carolabrücke kürzlich für Schlagzeilen gesorgt. Wie steht es eigentlich um die Brücken in Baden-Württemberg? Eine Datenauswertung von Bauexperten kam zu dem Ergebnis, dass hier einige Autobahnbrücken in einem bedenklichen Zustand sind. Von Deutschlands 100 am stärksten angeschlagenen Autobahnbrücken liegen allein 16 in Baden-Württemberg, heißt es in einer Analyse der Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken. Damit liege das Land in dem Negativ-Ranking auf dem dritten Platz hinter Nordrhein-Westfalen und Hessen. Die Untersuchung stützte sich auf die regelmäßig von der Bundesanstalt für Straßenwesen veröffentlichte Brückenstatistik. Die Bewertung basiert auf Zustandsnoten, die akute Schäden und Abnutzungserscheinungen angebe. Zudem gibt es den sogenannten Traglastindex, der die Leistungsfähigkeit der Brücke gemessen an Alter und Material bewerte.