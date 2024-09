Bei einem Streit in einer Wohnung in Rastatt ist am frühen Sonntagmorgen ein Mann erstochen worden. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, ein 43-Jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein Mann in Rastatt tödlich mit einem Messer verletzt worden. Vorausgegangen ist der Tat laut Polizei wohl ein Streit mit einem anderen Mann. Am frühen Sonntagmorgen gegen ein Uhr hatten dann Zeugen den Rettungsdienst verständigt. Das unbekannte Opfer des Streits starb aber noch vor Eintreffen der Retter.

43-Jähriger soll mit einem Messer zugestochen haben

Laut Polizei soll ein 43 Jahre alter Mann mit einem Messer dem Unbekannten so schwere Verletzungen zugefügt haben, dass der noch an der Unfallstelle starb. Eine vom Rettungsdienst verständigte Polizeistreife stellte den mutmaßlichen Täter noch in der Wohnung, in der der Streit ausgebrochen sein soll.

Hintergrund der Tat noch völlig unklar

Der mutmaßliche Täter ließ sich demnach widerstandslos festnehmen. die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei hat für den Sonntag weitere Einzelheiten angekündigt.