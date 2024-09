Neuregelungen bei Winterreifen, Verbesserungen beim Bafög und das Ende der Sommerzeit. Auch im Oktober müssen sich die Menschen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf einige Änderungen einstellen. Hier findet Ihr die wichtigsten.

Winterreifen müssen jetzt Alpine-Symbol haben

Ab dem 1. Oktober dürfen Autos bei winterlichen Wetterverhältnissen in Deutschland nur noch mit Reifen fahren, die das Alpine-Symbol haben. Bisher durften Autofahrerinnen und Autofahrer auch sogenannte M+S-Reifen nutzen. Laut ADAC müssen Autofahrer, die gegen die Winterreifen-Pflicht verstoßen, ein Bußgeld von 60 Euro zahlen. Werden andere Verkehrsteilnehmer behindert, dann werden 80 Euro fällig. Außerdem gibt es einen Punkt in Flensburg. Auch der Halter muss mit 75 Euro und einem Punkt rechnen, falls jemand anderes am Steuer saß und erwischt wurde.

Anhänger brauchen genauso wie Motorräder und Nutzfahrzeuge der Land- und Forstwirtschaft keine Winterreifen. Der ADAC empfiehlt jedoch, Winter- oder Ganzjahresreifen aufzuziehen, wenn Autofahrer den Anhänger bei winterlichen Straßenverhältnissen nutzen möchten, besonders wenn dieser keine Bremse hat.

Bafög für Studierende wird erhöht

Bedürftige Studenten bekommen ab dem Wintersemester mehr Bafög. Der sogenannte Grundbedarfssatz steigt um fünf Prozent auf 475 Euro. Für Studierende, die nicht mehr zu Hause wohnen, steigt die Wohnkostenpauschale auf 380 Euro. Der Förderungshöchstbetrag erhöht sich von 934 Euro um 58 Euro auf 992 Euro. Studienanfänger unter 25 Jahren aus ärmeren Haushalten haben zudem Anspruch auf eine einmalige Studienstarthilfe in Höhe von 1.000 Euro.

Sommerzeit endet am letzten Wochenende im Oktober

Wir bekommen wieder eine Stunde zurück: Am letzten Sonntag im Oktober endet die Sommerzeit in Deutschland und in den meisten europäischen Ländern. In der Nacht auf Sonntag, den 27. Oktober, werden die Uhren von 3.00 Uhr auf 2.00 Uhr zurückgestellt.

Wieder Nachtzüge von Berlin nach Paris

Die Nachtzüge von Berlin nach Paris und Brüssel fahren wieder – planmäßig ab dem 28. Oktober. Wegen Bauarbeiten fiel die Verbindung seit dem 12. August aus.

Neue Fragen bei der theoretischen Führerscheinprüfung

Fahrschülerinnen und -schüler müssen ab dem 1. Oktober mit neuen Fragen bei der theoretischen Führerscheinprüfung rechnen. Zweimal im Jahr werden die Fragenkataloge für verschiedene Führerscheinklassen überarbeitet. Es handelt sich dabei um Umformulierungen und neue Fragen.

Mehr Heizungen müssen überprüft werden

Damit eine Heizungsanlage gut und effizient funktioniert, sollten Eigentümer sie regelmäßig überprüfen lassen. Eine Änderung, die zum 1. Oktober 2024 in Kraft tritt, schreibt die Heizungsprüfung für noch mehr Anlagen bzw. Gebäude vor. In allen Mehrfamilienhäusern mit mindestens sechs Wohnungen müssten "unabhängig vom Brennstoff alle mit Wasser als Wärmeträger betriebenen älteren Heizungen überprüft und neue Heizungsanlagen generell hydraulisch abgeglichen werden".

Radikalschnitte bei Bäumen und Hecken wieder erlaubt

Ab 1. Oktober ist es wieder erlaubt, Hecken, Gebüsche, Laub- oder Nadelgehölze stark zurückzuschneiden oder ganz zu entfernen. Das Bundesnaturschutzgesetz verbietet zwischen dem 1. März und dem 30. September solche Radikalschnitte. Damit sollen brütende Vögel und ihre Nester geschützt werden.



Sogenannte Form- und Pflegeschnitte sind das ganze Jahr erlaubt. Aber auch da sollte man natürlich auf eventuell vorhandene Nester achten und sie schonen. Außerdem sollte man nie bei Frost schneiden, da Äste abbrechen und die Struktur von Busch oder Baum beschädigt werden könnte.

Windows 11: Support für einige Versionen endet

Wer die Version 21H2 von Windows 11 in der Enterprise- und Education-Edition benutzt, kann nur noch bis zum 8. Oktober auf den Support von Microsoft zurückgreifen. Wie das Unternehmen auf seiner Homepage mitteilt, gibt es danach keine Sicherheitsupdates mehr. Wer den Support nicht verlieren möchte, sollte auf eine neuere Version updaten. Gleiches gilt für die Version 22H2 von Windows 11 in den Editionen Home und Pro.

Neuheiten für Spielefans auf Messe in Essen

Auf der Essener Leitmesse für Gesellschaftsspiele, "Spiel", werden vom 3. bis 6. Oktober wieder Neuheiten präsentiert. Mehr 850 Aussteller aus knapp 50 Nationen präsentieren Neues rund um Karten-, Brett- und Würfelspiele - auch digital.