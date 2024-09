Das war es für heute mit dem Newsticker am Morgen. Nach dem Wochenende sind wir am Montag wieder für euch da - dann mit meinem geschätzten Kollegen Nils Kraft .

Der schwere Unfall von Ex-Eishockey-Profi Mike Glemser ist mehr als eineinhalb Jahre her. Nun hat der SWR ihn und seine Lebensgefährtin zu Hause in Pforzheim besucht. "Wenn Mike nicht bei der Physiotherapie ist, verbringen wir die meiste Zeit zuhause", erklärt die 25-jährige Lara Lindmayer.

Der Hurrican Helen an der West-Küste Floridas ist deutlich schwächer geworden, nachdem er am frühen Morgen auf Land getroffen ist. Die Behörden stuften ihn von Kategorie vier auf Kategorie eins herab. Bisher wurden drei Todesfälle gemeldet. Weil es heftig regnet, rechnet der Katastrophenschutz aber weiterhin mit Überschwemmungen im Südosten der USA.

Eine Seniorin ist gestern in einem Klinikum-Parkhaus in Schwäbisch Hall von einem ausparkenden Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Eine 81-Jährige wollte mit ihrem Automatikfahrzeug rückwärts ausparken, wie die Polizei mitteilte. Ihr Wagen prallte daraufhin, vermutlich wegen eines Bedienfehlers, gegen eine dahinter stehende 86-Jährige und drei geparkte Autos. Die schwer verletzte 86-Jährige wurde laut Polizei in der Notaufnahme versorgt und erlag rund eine halbe Stunde später ihren Verletzungen. Gegen die 81-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

Nach Brand im Badischen Hof in Baden-Baden: Versicherung will Geld vom TÜV zurück

Nach dem Großbrand im Hotel Badischer Hof in Baden-Baden hat die Gebäudeversicherung an die Eigentümer des Gebäudes bereits 37,5 Millionen Euro ausbezahlt. Vor dem Baden-Badener Landgericht fordert die Versicherung ab heute in einer Verhandlung diese Summe und weitere mögliche Zahlungen vom TÜV-Süd zurück. Die Begründung: Der TÜV soll bei Prüfungen des Gebäudes Fehler gemacht haben.

Wer in der Corona-Zeit finanzielle Hilfe beantragt hat, muss spätestens jetzt seine Schlussabrechnung vorlegen. Am Montag endet die Frist. Von Juni 2020 bis Juni 2022 hatte der Staat Unternehmen und Selbständige unterstützt. Sie mussten aber nachweisen, dass ihr Umsatz wegen Corona eingebrochen ist. Schätzungen zufolge müssen von den gewährten 60 Milliarden etwa 700 Millionen Euro zurückgezahlt werden. Das sind laut Bundeswirtschaftsministerium im Schnitt 7.500 Euro pro betroffenem Betrieb.

Im Nordosten Baden-Württembergs startet heute der Bau eines weiteren Streckenabschnitts der Stromtrasse SuedLink. Zum offiziellen Baustart um 18 Uhr in Grünsfeld (Main-Tauber-Kreis) wird auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) erwartet. Die Bundesnetzagentur hatte dem Übertragungsnetzbetreiber TransnetBW zufolge Mitte September grünes Licht für die rund 80 Kilometer lange Teilstrecke gegeben. Mit der Genehmigung bestehe nun Baurecht für beide Streckenabschnitte und damit die gesamte SuedLlink-Route in Baden-Württemberg, hieß es von TransnetBW. An dem südlichen Abschnitt wird bereits seit vergangenem Jahr gebaut.

Kaum zu fassen, aber ist tatsächlich so passiert: Eine Frau aus dem Kreis Sigmaringen soll versucht haben, die Beatmungsmaschine ihres Ex-Mannes abstellen zu lassen. Nun steht sie deswegen in Hechingen im Zollernalbkreis vor Gericht. Nach einem Unfall in seinem Haus ist der Ex-Mann der Angeklagten vergangenes Jahr in der Tübinger Uniklinik im Koma gelegen. In einem Telefonat mit einem Arzt soll die Frau laut Staatsanwaltschaft Hechingen wörtlich gesagt haben: "Sie können ihn abstellen". Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass das nicht dem Wunsch des Mannes aus dem Zollernalbkreis entsprach. Die 49-Jährige ist deshalb wegen Anstiftung zum versuchten Totschlag angeklagt.

Städte in BW: "Sind am Ende unserer Möglichkeiten"

Der Verband verabschiedete eine sogenannte Freiburger Erklärung mit 13 Forderungen an das Land Baden-Württemberg. In dem Papier zu Finanzen, Schulen, Migration und Verkehr wird beklagt, dass Kommunen wegen Finanz- und Personalproblemen handlungsunfähig werden könnten.

Nahverkehr, Krankenhäuser, Schulen und Schwimmbäder: Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg fordern vom Land mehr Geld für ihre Aufgaben. "Über 60 Prozent der Kommunen, über 80 Prozent der Landkreise kriegen keinen ausgeglichenen Haushalt mehr hin - mit steigender Tendenz", warnte der Präsident des Städtetags Baden-Württemberg, Frank Mentrup, bei einem Treffen in Freiburg. "So etwas gab es in Baden-Württemberg noch nie", fügte der Karlsruher Oberbürgermeister und SPD-Lokalpolitiker hinzu.

Angehörige hatten am Dienstag in einem Garten bei Schwaikheim die Leiche einer Seniorin entdeckt. Laut Obduktion handelt es sich um ein Gewaltverbrechen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Dienstag hatten Angehörige in einem Garten bei Schwaikheim im Rems-Murr-Kreis die Leiche einer 75-jährigen Seniorin entdeckt. Gestern teilte die Polizei mit, dass die Obduktion den Verdacht auf ein Gewaltverbrechen bestätigt hat. Details zur Todesursache nannten die Ermittler auch auf Anfrage nicht. Man halte sich aus ermittlungstaktischen Gründen dazu noch bedeckt.

Nach dem Dauerregen von gestern lässt sich heute ab und zu die Sonne blicken. Vielerorts bleibt es aber ungemütlich: Ab der Mittagszeit bringen Quellwolken vor allem in Baden und in Alpennähe einzelne Schauer oder Gewitter. Es weht ein böiger, im höheren Bergland stürmischer Südwestwind. Mit Höchstwerten zwischen 15 und 20 Grad bleibt es recht mild - am Wochenende soll es aber etwas abkühlen.

Endlich ist es soweit: Nach der Wiesn in München wird heute Nachmittag das Volksfest auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart eröffnet. Feuchtfröhliche Tage warten dann auf die Landeshauptstadt.

Im Entscheidungsprozess für eine mögliche Landeserstaufnahmestelle für Geflüchtete in Stuttgart ist das baden-württembergische Justizministerium einen Schritt weiter. Aktuell wird ein fünfter und damit weiterer Standort in der Neckartalstraße in Stuttgart geprüft. Eine entsprechende Bauvoranfrage zum Standort in Obertürkheim sei in Vorbereitung. Bei den Prüfungen am Schoettle-Areal sowie dem Eiermann-Campus sei man hingegen noch nicht so weit.

Nur wenige unter Dreijährige in Kitas - BW fast Schlusslicht

Fast nirgendwo in Deutschland sind so wenige Kinder unter drei Jahren in Betreuung wie in Baden-Württemberg. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lag die Quote im Land zum Stichtag am 1. März 2024 bei lediglich 32 Prozent. Nur in Bremen waren mit 30 Prozent noch weniger unter Dreijährige in einer Kindertagesbetreuung.

Anders sieht es in den Bundesländern im Osten Deutschlands aus: Dort waren über die Hälfte der unter Dreijährigen in einer Kindertagesstätte oder einer anderen Betreuungsform angemeldet. In Mecklenburg-Vorpommern waren es mit 60,3 Prozent am meisten.