Vodafone-Störung im Main-Tauber-Kreis behoben

Bei vielen Vodafone-Kunden im Main-Tauber-Kreis funktionierte das Internet und das Telefonieren auf dem Handy seit Dienstag nicht mehr - doch nun wurde die Störung behoben.

Nach drei Tagen Störung funktioniert das Vodafone-Netz im Main-Tauber-Kreis jetzt wieder. Der Schaden ist seit Freitagnachmittag behoben, teilte der Betreiber auf SWR-Anfrage mit. Experten waren vor Ort damit beschäftigt, die zerstörte Glasfaserleitung auf einer Strecke von 300 Metern zu erneuern.

Handynetz war seit Dienstag gestört

Seit Dienstag konnten gut 1.200 Menschen mit ihrem Handy nicht telefonieren oder das Internet nutzen. Betroffen waren etwa die Bereiche Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim, Lauda-Königshofen, Boxberg, Igersheim und Weikersheim. Die Reparaturarbeiten liefen seit Mittwoch. Am gestrigen Nachmittag sind sie unterbrochen worden, weil es zu stark geregnet hat.

Anspruch auf Schadensersatz?

Die Ursache für die Störung: Auf einer Baustelle in Gaukönigshofen (Kreis Würzburg) wurde ein Glasfaserkabel in Richtung Bad Mergentheim beschädigt - und das an gleich mehreren Stellen. Unklar ist noch, ob Kundinnen und Kunden möglicherweise Schadensersatz für den Netzausfall verlangen. Mögliche Ansprüche auf Ausgleichszahlungen seien im Telekommunikationsgesetz und in den einzelnen Kundenverträgen geregelt, teilte der Betreiber mit.