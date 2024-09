per Mail teilen

Vermutlich unterlief ihr ein Bedienfehler: Als eine Frau in Schwäbisch Hall vom Parkplatz fahren wollte, erfasst sie eine 86-Jährige. Diese erlag den Verletzungen.

Eine 81-Jährige wollte am Donnerstagnachmittag in Schwäbisch Hall im Parkhaus des Krankenhauses ausparken, doch da unterlief ihr ein tragischer Bedienfehler, so berichtet es die Polizei. Das Fahrzeug erfasste eine 86-Jährige, die hinter dem Auto stand. Die Dame wurde dabei schwer verletzt.

Die Fahrerin prallte noch gegen drei weitere parkende Fahrzeuge. Die angefahrene Frau wurde noch in der nahen Notaufnahme behandelt, erlag jedoch kurze Zeit später ihren Verletzungen. Wie genau der Bedienfehler aussah, konnte die Polizei auf SWR-Nachfrage nicht sagen. Die Unfallverursacherin stand unter Schock und konnte noch nicht befragt werden. Die Beamten suchen derweil mit einem Zeugenaufruf einen Mann, der vor dem Unfall womöglich selbst versucht hatte, das Fahrzeug auszuparken, was ihm jedoch aufgrund der beengten Parksituation nicht gelungen sei.

Ungewöhnlich viele Verkehrstote in Heilbronn-Franken

Erst am Mittwoch veröffentlichte das Polizeipräsidium Heilbronn eine Statistik, nach der es in der Region Heilbronn-Franken im laufenden Jahr bereits deutlich mehr Todesfälle im Straßenverkehr gab als im Jahr zuvor. Landesweit ist die Zahl dagegen rückläufig. Ungewöhnlich häufig verunglückten dabei Männer und Frauen über 65, so die Polizei.

Fahr-Fitness-Check für Senioren

Der Fahrlehrerverband Baden-Württemberg und der ADAC bieten extra den sogenannten Fahr-Fitness-Check für Seniorinnen und Senioren an. Der Check ist vertraulich und dauert einen halben Tag. Er beginnt mit einem Vorbereitungsgespräch, geht mit einer Probefahrt im eigenen Auto weiter und endet mit dem Rat des Fahrlehrers.

Nach Angaben des ADAC-Württemberg ist die Resonanz verhalten. Meist melden sich Menschen an, die noch fit sind oder von ihren Kindern geschickt werden. Demnach haben im vergangenen Jahr 261 Menschen in Baden-Württemberg den Check absolviert.