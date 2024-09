per Mail teilen

Ein schwerer Unfall auf der A6 bei Untereisesheim hat ernste Konsequenzen – nicht nur für den Schwerverletzten, sondern auch für einen Schaulustigen, der das Geschehen filmte.

Die Heilbronner Polizei ermittelt gegen einen Mann, der am Dienstagnachmittag nach einem Unfall auf der A6 bei Untereisesheim (Landkreis Heilbronn) einen schwer verletzten Lkw-Fahrer gefilmt haben soll. Zum Unfall kam es, weil der Fahrer eines Kleinlasters vermutlich ein Stauende übersehen hatte und auf den Anhänger eines vorausfahrenden Lkw prallte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten den Mann, der in seinem Fahrzeug eingeklemmt war, befreien. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der andere Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Gaffer filmt Unfallopfer

Während der Rettungsarbeiten ereignete sich ein weiterer Vorfall: Ein dritter Lkw-Fahrer hielt nach Angaben der Polizei auf dem Beschleunigungsstreifen an, lief über die ganze Fahrbahn bis zum Mittelstreifen und soll dort den schwer verletzten Fahrer und den Unfallort gefilmt haben. Zeugen informierten die Polizei, die den Mann kontrollierte. Er wurde angezeigt.