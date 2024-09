Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Jakob Fandrey.

6:25 Uhr Das wird heute wichtig in BW In Baden-Württemberg muss heute in einigen Teilen des Landes mit extremen Regenfällen gerechnet werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor allem für den Südwesten eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen ausgegeben. Energieversorgung, Ganztagsbetreuung in Grundschulen und der Wandel von Innenstädten: Von heute an kommen rund 600 Fachleute aus Politik und Verwaltung zu Beratungen des Städtetags Baden-Württemberg in Freiburg zusammen. Der Verband will bei seiner zweitägigen Hauptversammlung unter anderem ausloten, wie sich Verwaltungen neu aufstellen müssen, beispielsweise bei der Digitalisierung. Nach einem antisemitischen Vorfall bei der Burschenschaft Normannia im Jahr 2020 verkündet das Landgericht Heidelberg heute sein Urteil in dem Berufungsverfahren. Die beiden Angeklagten, 24 und 25 Jahre alt, waren in erster Instanz wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlicher Beleidigung schuldig gesprochen worden.

6:16 Uhr So reagiert man in BW auf den Rücktritt des Grünen-Bundesvorstands Die Meldung hat gestern viele überrascht, die Folgen werden weitreichend sein: Der Rücktritt der beiden Co-Vorsitzenden der Grünen, Ricarda Lang und Omid Nouripour, hat viele Reaktionen hervorgerufen. Speziell in Baden-Württemberg, wo Lang für den Wahlkreis Backnang - Schwäbisch Gmünd im Bundestag sitzt, fielen die Meinungen unterschiedlich aus. Während Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) den Rücktritt für den richtigen Schritt hält ("beide haben die Partei in nicht einfachen Zeiten mit hoher Loyalität zur Bundesregierung geführt. Das verdient großen Respekt"), fällt das Fazit bei den Menschen in Schwäbisch Gmünd eher gemischt aus. Mehr davon haben wir im Video zusammengefasst: Video herunterladen (60,8 MB | MP4)

6:08 Uhr Achtung Unwetterwarnung: Es kann weiter heftig regnen Bereits gestern Abend und in der Nacht haben es viele von euch schon mitbekommen: Es regnet und regnet und regnet. Das kann in den kommenden Stunden in einigen Teilen Baden-Württembergs weitergehen: Der Deusche Wetterdienst hat bereits gestern eine Unwetterwarnung vor ergiebigem Dauerregen in einigen Landesteilen, speziell im Süden und Süd-Westen, herausgegeben. Diese gilt aktuell noch bis 22 Uhr und warnt vor ergiebigem Dauerregen. Bis zu 60 Liter auf den Quadratmeter sind drin, in Staulagen sogar bis 100 Liter. Flüsse könnten über die Ufer steigen und auch Straßen, Unterführungen und Gebäude nah am Wasser überflutet werden. Zudem weht ein teils starker Wind: Im Schwarzwald könnte es sogar schwere Sturmböen bis 100 km/h geben, auf dem Feldberg zeitweise orkanartige Böen oder Orkanböen bis 125 km/h. Eine Übersicht findet ihr hier in dieser interaktiven Karte: Baden-Württemberg Deutscher Wetterdienst Unwetterwarnung für Baden-Württemberg In Teilen Baden-Württembergs kann es zu Unwettern kommen. Der Deutsche Wetterdienst informiert laufend.

6:03 Uhr Erstmals Suizidkapsel im Einsatz: Welche Konsequenzen hat der Fall an der Grenze zu BW? Es ist ein hoch emotionales Thema und hat in der Schweiz eine neue Debatte um den "Sterbetourismus" ausgelöst. An der Grenze zu Baden-Württemberg in einem Wald bei Merishausen war am Montag eine sogenannte Suizidkapsel gefunden worden, in der eine Leiche lag. Danach wurden gleich mehrere Personen festgenommen, darunter der Co-Präsident der Schweizer Sterbehilfeorganisation "The Last Resort". Seitdem wird eine hitzige Diskussion geführt, unter anderem wird ein Verbot der Suizidkapsel gefordert. Es gehe auch darum zu verhindern, so die Parlamentarierin Nina Fehr Düsel von der Schweizerischen Volkspartei (SVP), dass der "Sterbetourismus" in der Schweiz überhandnehme. Nach Angaben des Herstellers, der australischen Organisation Exit International, ist die "Sarco"-Selbstmordkapsel zuvor noch nie verwendet worden. Sie sei so konzipiert, dass sich jemand im Inneren durch Knopfdruck das Leben nehmen könne. Dabei werde Stickstoffgas in die versiegelte Kammer eingeleitet. Der Mensch in der Kapsel soll einschlafen und in wenigen Minuten durch Sauerstoffmangel sterben. Video herunterladen (61,8 MB | MP4) Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Ihre Gedanken darum kreisen, sich das Leben zu nehmen, bieten verschiedene Organisationen Hilfe und Auswege an: Wer Hilfe braucht und die Telefonseelsorge anrufen will, der kann das unter: 0800 / 111 0 111 , 0800 / 111 0 222 oder 116 123 oder per Mail und Chat unter online.telefonseelsorge.de Für Kinder und Jugendliche gibt es außerdem die "Nummer gegen Kummer" - erreichbar montags bis samstags von 14 bis 20 Uhr unter 11 6 111 oder 0800/111 0 333. Eine Mailberatung für junge Menschen gibt es auch über die Website U25 Deutschland und über Jugendnotmail. Hilfe - auch in türkischer Sprache - bietet das muslimische Seelsorge-Telefon "MuTeS" unter 030/44 35 09 821. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sind 24 Stunden am Tag erreichbar. Eine Übersicht weiterer Angebote hat die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention unter suizidprophylaxe.de aufgelistet.