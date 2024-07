per Mail teilen

Zum ersten Mal hat sich Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir als Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl 2026 ins Spiel gebracht. Er äußerte sich entsprechend im SWR.

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) hat sich erstmals selbst als Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg ins Spiel gebracht. Özdemir sagte am Donnerstagabend in der SWR-Sendung "Zur Sache Baden-Württemberg" auf die Frage, ob über die Frage der Spitzenkandidatur schon entschieden sei: "Der Ministerpräsident hat gesagt, nach dem Sommer wird entschieden und er hat meistens recht."

Auf die Frage, wie er persönlich dazu stehe und ob er bereit sei, von Berlin nach Stuttgart zu wechseln, sagte der 58-Jährige: "Ich könnte mir vorstellen, dass die Entscheidung auch was mit mir zu tun hat und mit den Grünen Baden-Württembergs zu tun hat und alles andere wird man dann sehen, wenn es so weit ist." Der Bundesminister gilt schon länger als Favorit auf die Spitzenkandidatur. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will bei der Landtagswahl 2026 nicht mehr antreten.