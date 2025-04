Börsencrash und Abstiegsangst: Wie können wir unseren Wohlstand retten?

In Deutschland verzögern sich wichtige Infrastrukturprojekte oft durch bürokratische Hürden und fehlende Priorisierung, was zu hohen Mehrkosten führt. Ein Beispiel ist die „So Da Brücke“ in Gottenheim bei Freiburg, die seit knapp 15 Jahren einfach „so da steht“, mittlerweile von Grün bewachsen. Sie kostete über 1,1 Millionen Euro. Zusätzlich musste die darunter liegende Bahnstrecke tiefergelegt werden, da die Brücke zu niedrig war. Nun: Stillstand.

Ein weiteres Beispiel ist die Westumfahrung von Stockach, die seit über 10 Jahren im Bundesverkehrswegeplan steht. Trotz zugesagter Gelder und dringendem Bedarf verzögern sich die Planungen. Fehlende Ressourcen in Behörden und langwierige artenschutzrechtliche Gutachten führen zu ständigen Verzögerungen. Warum kommen Steuergelder nicht schneller an den richtigen Stellen an? Was sind die Ursachen für diese Verzögerungen und wie lässt sich Abhilfe schaffen?