Am besten den Regenschirm einpacken - laut dem Deutschen Wetterdienst soll es in BW bis zum Wochenende regnerisch bleiben. In einigen Gebieten könnte es zu Überflutungen kommen.

Wer in den kommenden Tagen in Baden-Württemberg nach draußen geht, sollte besser einen Schirm mitnehmen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) soll es im Land bis zum Wochenende immer wieder Regen geben. Demnach soll es am Mittwoch bis zum Abend zunächst einzelne Schauer geben, ehe dann in der Nacht zum Donnerstag mit Dauerregen zu rechnen sei.

Welche Gebiete sind von Starkregen betroffen?

Der Deutsche Wetterdienst hat deshalb eine amtliche Unwetterwarnung für die Regierungsbezirke Karlsruhe, Stuttgart, Freiburg und Tübingen vor ergiebigem Dauerregen ausgegeben. Im südlichen Bergland und in Oberschwaben rechnet der DWD demnach örtlich mit Niederschlägen von bis zu 45 Litern pro Quadratmeter, im Südwesten des Landes sogar mit bis zu 60 Litern pro Quadratmeter.

Niederschläge von bis zu 100 Litern pro Quadratmeter möglich

In Staulagen des Südschwarzwaldes sowie im Hochrheintal kann es demnach binnen 24 Stunden bis zu 100 Liter pro Quadratmeter regnen. Aufgrund steigender Flusspegel müsse in den betroffenen Gebieten mit Überflutungen gerechnet werden, warnt der DWD. Am Donnerstag soll es auch tagsüber regnerisch bleiben.

Der Wetterbericht von Mittwochabend mit Stefan Laps zum Nachschauen:

Temperaturen sollen konstant bleiben

Am Freitag werde eine Mischung aus Sonne und Wolken erwartet, wobei es einzelne Schauer und örtlich auch kurze Gewitter geben könne. Der Samstag soll unbeständig mit Regen und Schauern sein, wobei es im Tagesverlauf von Nordwesten her auflockern soll. Immerhin: Es soll nicht zu kalt werden, teilweise werden Höchstwerte von über zwanzig Grad prognostiziert.