Nach Regen kommt... noch mehr Regen. In den nächsten Tagen wird es in Baden-Württemberg ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst erwartet sogar Frost und Schnee in manchen Regionen.

Der Wetterwechsel ging schnell. Wo vor ein paar Tagen noch hochsommerliche Temperaturen herrschten, ist es jetzt trüb, nass und vor allem auch kalt. Die Temperaturen für die kommenden Tage in Baden-Württemberg liegen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) zwischen 8 und 16 Grad. Die Expertinnen und Experten des DWD erwarten im Bergland sogar den ersten Frost. In der Nacht zu Freitag könne es am Boden Tiefstwerte bis null Grad geben. Auf dem Feldbergplateau könne es sogar die ersten Schneeflocken geben. Allerdings bleibe der Schnee nicht liegen, so ein Meteorologe. Kommen schon Herbst und Winter nach BW? Die aktuelle Wetterlage ist laut SWR-Wetterexperte Michael Kost "absolut normal". Auch in anderen Jahren gab es zu dieser Jahreszeit solche Temperatureinstürze, wie wir sie in den letzten Tagen gespürt haben. Das bedeute aber nicht, dass hier bereits der Herbst oder sogar der Winter vor der Tür steht. Wer bei den Temperaturen schon insgeheim daran denkt, die Winterjacke auszupacken: Dass uns das Wetter diesen September bisher so kalt vorkommt, liege laut dem SWR-Wetterexperte einfach daran, dass es einen extremen Temperaturabsturz gab. "Wir kommen gefühlt aus dem Hochsommer", erklärt Michael Kost aus der SWR-Wetter-Redaktion. Deswegen kann der Wetterexperte Entwarnung geben: Für Baden-Württemberg ist noch kein Wintereinbruch in Sicht. So wird das Wetter in den nächsten Tagen in Baden-Württemberg: Video herunterladen (42,1 MB | MP4) Das Wetter in Suchen Das Wetter im Südwesten In der Nacht 8 bis 3 Grad. Am Donnerstag Wolken, Sonne, örtlich Schauer bei 8 bis 16 Grad. Mit nördlicher Strömung kommt in den nächsten Tagen sehr kühle Luft aus der Polarregion zu uns. Heute Nacht fällt im Süden Baden-Württembergs noch am längsten Regen. Sonst ist es beziehungsweise wird es trocken und aufgelockert. Die Temperaturen sinken auf 8 bis 3 Grad. Am Donnerstag wechseln sich dichte Wolken und sonnige Phasen ab. Örtlich entstehen Schauer oder Gewitter. Die Höchstwerte liegen nur noch zwischen 8 Grad im Hochschwarzwald und 16 Grad in Rheinhessen. Es weht schwacher bis mäßiger Westwind. Am Freitag und Samstag mal Wolken, mal Sonne. Anfangs noch einzelne Schauer. Weiterhin ziemlich kühl. Bad Mergentheim Temperatur 9° Bedingungen wolkig

Freiburg Temperatur 9° Bedingungen wolkig

Friedrichshafen Temperatur 7° Bedingungen leichter Regen

Heilbronn Temperatur 9° Bedingungen wolkig

Kaiserslautern Temperatur 8° Bedingungen wolkig

Karlsruhe Temperatur 10° Bedingungen wolkig

Koblenz Temperatur 8° Bedingungen wolkig

Mainz Temperatur 8° Bedingungen leicht bewölkt

Mannheim Temperatur 10° Bedingungen wolkig

Montabaur Temperatur 6° Bedingungen leicht bewölkt

Prüm Temperatur 6° Bedingungen leicht bewölkt

Stuttgart Temperatur 10° Bedingungen bedeckt

Trier Temperatur 7° Bedingungen leicht bewölkt

Tübingen Temperatur 9° Bedingungen bedeckt

Ulm Temperatur 7° Bedingungen leichter Regen