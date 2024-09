Nach den Wahlniederlagen: Nouripour und Lang legen ihre Ämter nieder und der Grünen-Bundesvorstand tritt zurück. Wie reagiert die Politik in Baden-Württemberg?

Nach den Misserfolgen der Partei bei mehreren Wahlen geben die Co-Vorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour den Rücktritt des gesamten Parteivorstandes bekannt. Lang hat ihren Wahlkreis in Schwäbisch-Gmünd. Wie reagiert die Politik in Baden-Württemberg auf den Wechsel an der Grünen-Spitze?

Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hält den Rücktritt für den richtigen Schritt. "Beide haben die Partei in nicht einfachen Zeiten mit hoher Loyalität zur Bundesregierung geführt. Das verdient großen Respekt", teilte Kretschmann mit. "Es ist aber auch richtig, die Konsequenzen aus den Wahlergebnissen zu ziehen und den Weg für einen personellen Neuanfang freizumachen." Auch wenn die Bundesvorsitzenden persönlich keine Verantwortung für die Wahlergebnisse in diesem Monat hätten, betonte der Regierungschef.

Grüne-Landesvorsitzende: "Wir müssen Glaubwürdigkeit zurückgewinnen"

"Nach den desaströsen Ergebnissen für uns Grüne bei der Europawahl ist es nicht gelungen, wieder in die Offensive zu kommen", so die Grünen-Landesvorsitzenden Lena Schwelling und Pascal Haggenmüller. Es verdiene größten Respekt, dass der Bundesvorstand nun persönliche Konsequenzen ziehe. "Mit ihrem Rücktritt machen Ricarda Lang und Omid Nouripour den Weg frei für die dringend notwendige Neuaufstellung der Partei", sagen die beiden Landesvorsitzenden.

Man müsse Handlungsfähigkeit beweisen und die Probleme lösen, die die Menschen umtrieben. "Wir müssen Glaubwürdigkeit zurückgewinnen; das gelingt am besten durch die starken Persönlichkeiten unserer Partei", so Schwelling und Haggenmüller.

"Rückzug hat uns kalt erwischt"

Die Staatssekretärin und Bundestagsabgeordnete der Grünen aus Neu-Ulm, Ekin Deligöz, sagte dazu dem SWR: "Das hat uns alle sehr kalt erwischt. Natürlich waren die Diskussionen sehr heftig nach der Wahl. Dass es darauf hinausläuft, hat keiner vorausgesehen. Ich verneige mich voller Respekt vor dieser Entscheidung." Es sei in der Tat so, dass Parteien immer wieder gefragt sind zu hinterfragen, ob alles richtig läuft und was man noch besser machen könne. Das tun die Grünen jetzt, so Deligöz.

Bundesvorstand bleibt bis November im Amt

Der aktuelle Bundesvorstand war im November 2023 eigentlich für zwei Jahre gewählt worden. Ihm gehören neben Lang und Nouripour noch die stellvertretenden Parteivorsitzenden Pegah Edalatian und Heiko Knopf, Geschäftsführerin Emily Büning und Bundesschatzmeister Frederic Carpenter an. Nach Langs Angaben soll der Vorstand noch bis zur Neuwahl auf dem Parteitag im November im Amt bleiben.