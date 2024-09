Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

6:48 Uhr Einschätzung: Was bringt das Sicherheitspaket für BW? Die grün-schwarze Landesregierung hat 500 Millionen Euro mehr für die innere Sicherheit im Haushalt eingeplant, unter anderem für ein Anti-Terrorismus-Zentrum und mehr Prävention gegen Radikalisierung. Die Opposition im Landtag von Baden-Württemberg kritisiert das von der Landesregierung geplante Sicherheitspaket im Kampf gegen islamistisch motivierte Anschläge: Die Landesregierung verkaufe alte Maßnahmen als neu, heißt es aus der SPD. Mein SWR-Kollege Henning Otte hat im Studiogespräch erklärt, wie er das einschätzt. Video herunterladen (42,4 MB | MP4)

6:37 Uhr Zwischen Spätsommer und Herbst: So wird heute das Wetter in BW Schauen wir mal, ob uns heute ein schöner Spätsommertag oder eher ein trister Herbsttag erwartet. Einerseits scheint immer wieder die Sonne, es ziehen aber auch einige Wolken durchs Land. Am sonnigsten wird es im Südosten in Richtung Oberschwaben, Allgäu und Bodensee. In Nordbaden wird es dagegen etwas wolkiger. Hier kann es auch regnen. Die Temperaturen liegen zwischen 16 und 22 Grad. Kurzum: Wir bekommen etwas Herbst, aber auch ein bisschen Spätsommer. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38,7 MB | MP4)

6:26 Uhr Umstrittenes Konzept für Kliniken Ostalb beschlossen Seit geraumer Zeit wird um die Zukunft der drei Krankenhäuser auf der Ostalb zäh gerungen. Gestern Abend hat der Kreistag in Aalen seine Entscheidung für das nachgebesserte Zukunftskonzept gefällt. Der Standort Ellwangen wird weniger beschnitten als ursprünglich geplant. Die Kliniken Ostalb rechnen in diesem Jahr mit einem Defizit von 60 Millionen Euro, Tendenz steigend. Es ist eines der höchsten Klinikdefizite in ganz Baden-Württemberg. Aalen Kreistag hat umstrittenes Konzept verabschiedet Zukunft der Kliniken Ostalb beschlossen Streit um Ellwanger Klinik ist beigelegt. Die Virngrund-Klinik behält eine erweiterte Notfallambulanz. Kreistag hat das Zukunftskonzept für die Kliniken Ostalb verabschiedet.

6:17 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg In der heutigen Sitzung des Landtags in Stuttgart will Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zum angekündigten Sicherheitspaket der Landesregierung Stellung nehmen. Ebenfalls in Stuttgart findet der Deutsche Juristentag statt. Erwartet werden rund 2.000 Teilnehmende aus Justiz, Wissenschaft, Politik, Anwaltschaft und Wirtschaft. Diskutiert wird über aktuelle und zentrale Themen des Rechts. Heute und morgen befassen sich in Hamburg Städte und Gemeinden mit Auswirkungen von Extremwetter. In dem Zusammenhang auch wichtig: eine bessere Wettervorhersage. Der Deutsche Wetterdienst arbeitet bereits mit ersten Modellen, die künstliche Intelligenz einsetzen. Erste Ergebnisse zeigen: Die neuen Modelle können schneller gerechnet werden, brauchen weniger Ressourcen und sind teilweise schon besser als die herkömmlichen Wettermodelle.

6:03 Uhr BW-Wirtschaftsministerin fordert Hilfe für Automobil-Konzerne Wegen der Krise der deutschen Autobranche hat Baden-Württembergs Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) konkrete Hilfen für die betroffenen Unternehmen gefordert. "Was diese Unternehmen jetzt brauchen, sind Entlastungen - sind Signale, dass die Politik die Zeichen der Zeit verstanden hat", sagte sie und forderte "eine frühzeitige Überprüfung der Flottengrenzwerte". Dabei geht es um EU-Vorgaben zum CO2-Ausstoß, die schrittweise verschärft werden sollen. Den Herstellern drohen bei Verstößen hohe Strafzahlungen. Diese sollten laut Hoffmeister-Kraut ausgesetzt werden. "Das Geld ist besser angelegt in Investitionen in Richtung Klimaneutralität", so die Ministerin. Um die Zukunft der Automobilwirtschaft in Baden-Württemberg soll es auch in der heutigen Landtagsdebatte gehen.