Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Heidelberg-Rohrbach ist ein junger Autofahrer mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr geraten. Mehrere Personen wurden verletzt.

Bei einem frontalen Zusammenstoß von zwei Autos in Heidelberg sind am späten Dienstagabend vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer. Vier Verletzte: 22-Jähriger gerät mit Auto auf Gegenfahrbahn Ein 22-Jähriger habe am Dienstagabend auf der Landesstraße 594 in Heidelberg-Rohrbach die Kontrolle über sein Auto verloren und sei auf die Gegenfahrbahn geraten, teilte die Polizei mit. In der Folge stieß sein Wagen mit einem weiteren Auto zusammen. Dabei wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Der 21 Jahre alte Fahrer des zweiten Autos und seine 59 Jahre alte Beifahrerin wurden ebenfalls leicht verletzt, ein 25 Jahre alter weiterer Mitfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Laut Polizei entstand ein Schaden von rund 19.000 Euro. Die aktuellen Verkehrsmeldungen für Baden-Württemberg: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.