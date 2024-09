Sperrung der A6 in Richtung Heilbronn: Schwerverletzter nach Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der A6 an der Anschlussstelle Untereisesheim ist ein Mensch schwer verletzt worden. Die Autobahn in Richtung Heilbronn ist deshalb derzeit gesperrt.

Gegen 13 Uhr ist am Dienstag an der Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim der A6 in Richtung Heilbronn ein Lkw auf einen anderen Lkw am Stauende aufgefahren. Der Fahrer eines Kleintransporters wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Das teilte die Polizei auf Facebook mit. Die Unfallaufnahme läuft.

Deshalb war die A6 in Richtung Heilbronn für mehrere Stunden vollgesperrt, der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) von der Autobahn abgeleitet. Ein Fahrstreifen ist inzwischen wieder freigegeben. Der Schaden beträgt ungefähr 40.000 Euro, so die Polizei.