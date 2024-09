Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

6:43 Uhr Grünen-Landesvorsitzende Schwelling sieht Grüne in "großer Krise" Die Landesvorsitzende der Grünen in Baden-Württemberg, Lena Schwelling, sieht ihre Partei nach schweren Verlusten bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg in einer "großen Krise". "Das macht mir große Sorgen", sagte Schwelling dem SWR. Um das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen, müssten die Grünen zum einen bei Themen wie Migration, innere Sicherheit und Wirtschaftspolitik anpacken, um wieder als Teil der Lösung wahrgenommen zu werden. Zum anderen müsse die Partei zunächst stärker bekannte Köpfe wie Winfried Kretschmann, Robert Habeck und Cem Özdemir nach vorne stellen, da diese im Gegensatz zu den Grünen insgesamt ein hohes Vertrauen genössen, so die Grünen-Landesvorsitzende. Schließlich müssten die Grünen nach Monaten in der Defensive wieder eine Zukunftserzählung wagen.

6:30 Uhr So wird das Wetter heute Heute kann es teils kräftig regnen, örtlich kommt es zu Gewittern - doch die Temperaturen bleiben recht mild. Bei böigem Südwestwind liegen die Höchstwerte zwischen 14 und 20 Grad. Immer wieder setzt sich die Sonne gegen die Regenwolken durch. Morgen bleibt es dann meist trocken, es gibt gelegentlich Sonne und Temperaturen bis 23 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (35,4 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Als Reaktion auf den Messerangriff in Solingen legt nun auch die Landesregierung in BW ein Sicherheitspaket vor. Wie der SWR aus der grün-schwarzen Koalition erfuhr, will die Regierung vor allem für eine bessere Überwachung potenzieller Extremisten und schnellere Abschiebungen sorgen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) wollen das Paket heute Mittag vorstellen. Vor dem Landgericht in Konstanz beginnt heute der Prozess gegen einen 58-Jährigen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern. Der Angeklagte soll zwischen 1989 und 2009 im Raum Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) drei seiner Neffen im Alter zwischen 6 und 13 Jahren sexuell missbraucht haben. Das Bundesverfassungsgericht verhandelt heute zu Klagen von Betreibern von Ökostromanlagen gegen Teile der inzwischen ausgelaufenen Strompreisbremse. Dabei geht es vor allem um die Frage, ob sogenannte Überschusserlöse der Stromerzeuger zeitweise abgeschöpft werden durften. Ziel der Preisbremse war es, Verbraucherinnen und Verbraucher angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vor zu hohen Stromkosten zu bewahren.

6:05 Uhr Deutschlandticket: BW-Minister spricht von "schwierigem Kompromiss" Das Deutschlandticket soll vom kommenden Jahr an 58 Euro pro Monat kosten. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern haben sich gestern auf eine Erhöhung um 9 Euro ab dem 1. Januar 2025 verständigt. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) bezeichnete diese Einigung laut einer Pressemitteilung als "schwierigen, für manche auch schmerzhaften Finanzierungskompromiss". Doch der Preis sei im Rahmen geblieben, das Ticket sei damit noch immer attraktiv für die Kundinnen und Kunden, so der Grünen-Politiker. Kritik übte Hermann an der Bundesregierung: Der Bund habe das Deutschlandticket begeistert vorangetrieben, lasse die Länder nun aber mit den finanziellen Folgen weitgehend alleine. "Hier erwarte ich deutlich mehr Unterstützung für eine dauerhafte und nachhaltige Finanzierung." Das sagten die Menschen am Montag bei einer Umfrage von SWR Aktuell am Mannheimer Hauptbahnhof zur Preiserhöhung beim Deutschlandticket:

6:01 Uhr Nach Messerangriff in Solingen: BW einigt sich auf Sicherheitspaket Als Reaktion auf den mutmaßlich islamistischen Anschlag von Solingen in Nordrhein-Westfalen legt nun auch die grün-schwarze Landesregierung in Baden-Württemberg ein Sicherheitspaket vor. Nach Informationen des SWR aus Koalitionskreisen will die Regierung mit einer Reihe von Maßnahmen vor allem für eine bessere Überwachung von potenziellen Extremisten und schnellere Abschiebungen von Straftätern und abgelehnten Asylbewerbern sorgen. Vorgesehen ist beispielsweise ein neues Anti-Terror-Zentrum.