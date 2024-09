Vergangene Woche saßen tausende Schwalben am Bodensee fest. Nun bestätigt unter anderem der NABU, dass sich der Stau aufgelöst hat. Doch haben es die Tiere über die Alpen geschafft?

Tausende Schwalben sind vergangene Woche auf ihrem Weg Richtung Sahara am Bodensee gestrandet. Weil wegen der Kälte nur wenige Insekten unterwegs waren, drohten viele von ihnen zu verhungern. Naturschützer hatten eine "Katastrophe" befürchtet. Nun sind die Vogelmassen laut Naturschutzbund Deutschland (NABU) größtenteils vom Bodensee verschwunden. Die Frage ist nur: Konnten sie sich stärken und weiter über die Alpen ziehen oder sind viele von ihnen gestorben?

NABU hofft auf erfolgreiche Weiterreise der Schwalben

Der Schwalbenexperte Rudi Apel vom NABU hofft, dass es die Vögel über die Berge in Richtung Süden geschafft haben. Die Chancen stehen ihm zufolge nicht schlecht: Ein größerer Fund toter Tiere sei ihm nicht bekannt.

Außerdem sei das Wetter in den letzten Tagen warm und sonnig gewesen. Das habe den Schwalben möglicherweise geholfen, Insekten zu finden und sich für die weitere Reise zu stärken, so Apel im Gespräch mit dem SWR. Wegen der nassen Witterung hatten die Vögel zuvor nur wenig Nahrung gefunden.

Neben dem schlechten Wetter sei aber vor allem das Insektensterben Schuld am Feststecken der Vögel am Bodensee gewesen. Es gebe zunehmend weniger Nahrung für die Vögel, so Apel. Ein paar Blumenkästen reichten da nicht aus - sinnvoller seien großangelegte Blumenwiesen in der Landwirtschaft. Der Schwalbenbestand sei insgesamt stark zurückgegangen.

Naturschutzzentrum Eriskirch: "Viele sind vermutlich gestorben"

Weniger Schwalben als noch vergangene Woche stellen auch die Mitarbeiter des Naturschutzzentrums in Eriskirch (Bodenseekreis) fest. Dort wird allerdings davon ausgegangen, dass es ein Teil der Vögel nicht über die Alpen geschafft hat und gestorben ist. Vergangene Woche seien rund um das Naturschutzzentrum 20 tote Schwalben gefunden worden, heißt es.