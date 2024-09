Schwimmbad in Korntal-Münchingen: Kind treibt plötzlich reglos im Wasser

per Mail teilen

Ein Sechsjähriger ist nach einem Badeunfall in Korntal-Münchingen ums Leben gekommen. Der Junge war im Rahmen der Schulbetreuung in dem Bad. Ersthelfer versuchten ihn zu reanimieren.

In Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) ist ein Kind nach dem Schulschwimmen im Krankenhaus verstorben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, war der Junge vergangenen Donnerstag zusammen mit anderen Kindern und Aufsichtspersonen im Schwimmbad. Plötzlich sei er regungslos im Wasser getrieben.

Nach Besuch im Schwimmbad: Sechsjähriger verstirbt im Krankenhaus

Ersthelfer hätten sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen begonnen, die der Rettungsdienst laut Polizei übernahm, bis der Junge in ein Krankenhaus gebracht wurde. Dort sei der Sechsjährige dann verstorben.

Die Todesumstände sind den Angaben nach bisher unklar. Auch eine am Montag durchgeführte Obduktion habe keine Erkenntnisse erbracht, so die Polizei. Erst vor kurzem hatte es in Albstadt im Zollernalbkreis einen Badeunfall gegeben. Hier musste eine Fünfjährige reanimiert werden. Das Mädchen starb ebenfalls später im Krankenhaus.