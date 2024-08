Das Lörracher Freibad bleibt bis zum 18. August geschlossen. Den tödlichen Badeunfall am vergangenen Sonntag und zu wenig Personal nennt die Stadtverwaltung als Gründe.

Bis nächste Woche Sonntag ist das Parkschwimmbad in Lörrach geschlossen. "Das oberste Ziel ist die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher, wie auch der Mitarbeitenden", teilte die Stadtverwaltung mit und nannte zwei Gründe: zu wenig Personal und den Badeunfall. Am vergangenen Sonntag ist ein 39-jähriger Mann in dem Freibad ertrunken.

Badeunfall beschäftigt Schwimmbad-Mitarbeiter

Das Unglück belaste die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Schwimmbads sehr, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Hinzu komme noch die Personalsituation im Bad. Sie sei ohnehin angespannt gewesen, sagte Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić. Die freie Zeit soll nun gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern genutzt werden, um die Situation aufzuarbeiten.

Die Sicherheit hat oberste Priorität, daher bitten wir um Verständnis.

Ermittlungen zum Badeunfall dauern an

Die Obduktion des 39-Jährigen hat gezeigt, dass der Mann im Sprungbecken des Lörracher Schwimmbads ertrunken ist. Das Ermittlungsverfahren dauert jedoch an, da die genauen Todesumstände noch unklar sind. So soll abschließend geklärt werden, ob der Mann nicht schwimmen konnte oder ob eine medizinische Ursache zum Ertrinken geführt hat, teilte die Polizei mit.

Im Lörracher Freibad ist am Sonntagnachmittag ein 39-jähriger Mann tödlich verunglückt. Das Freibad blieb daraufhin am Montag geschlossen. SWR

Freibad war zwischenzeitlich wieder offen

Nachdem das Schwimmbad am Montag aus Pietätsgründen geschlossen blieb, war es am Dienstag wieder zu den gewohnten Uhrzeiten geöffnet. Am Mittwoch hieß es noch bei einer Presseveranstaltung, das Schwimmbad solle für die nächsten zwei Wochen nur nachmittags geöffnet sein. Am Donnerstag wurde dann mitgeteilt, dass das Bad ganz geschlossen bleibt.