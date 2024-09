Rund 250 Schweinehalter treffen sich am Mittwoch in Kupferzell. Zu der Veranstaltung des Deutschen Bauernverbandes kommen auch Vertreter aus Politik und Wirtschaft.

In Kupferzell (Hohenlohekreis) treffen sich am Mittwoch rund 250 Schweinehalterinnen und Schweinehalter aus ganz Deutschland. Die Veranstaltung des Deutschen Bauernverbandes findet damit erstmals in Baden-Württemberg statt. Bei diesem deutschlandweiten Branchentreffen geht es in diesem Jahr unter anderem um die Afrikanische Schweinepest, die geplante Änderung des Tierschutzgesetzes und um die Zukunftsaussichten der Schweinebauern. Neben Vertretern aus Politik und Wirtschaft wird auch der Präsident des Deutschen Bauernverbandes Joachim Rukwied aus Eberstadt (Kreis Heilbronn) vor Ort sein.

Immer mehr Betriebe geben auf

Rukwied wird bei seiner Ansprache unter anderem vor einem weiteren Rückgang der Tierhaltung in Deutschland warnen. Er fordert von der Politik mehr Geld und verlässliche Perspektiven. Die Zahl der schweinehaltenden Betriebe ist in den vergangen beiden Jahren laut dem Statistischen Bundesamt deutschlandweit um 11,5 Prozent beziehungsweise 2.100 Betriebe zurückgegangen. Und das hat weitreichende Folgen: Die Selbstversorgung vor Ort nimmt ab, die Abhängigkeit von der Schweinefleischerzeugung im Ausland nimmt zu.

Branche hat mit mehreren Problemen zu kämpfen

Die ganze Branche der Schweinehalterinnen und Schweinehalter steht laut dem Bauernverband zurzeit unter Druck: Die Verbraucherinnen und Verbraucher essen immer weniger Schweinefleisch, die Folge sind Absatz- und Vermarktungsprobleme. Der Krieg in der Ukraine verteuert Futtermittel und Energie, dazu eine Vielzahl von Auflagen seitens der Politik und die Verunsicherung durch die Afrikanische Schweinepest. In Baden-Württemberg wurde im August der erste Fall im Rhein-Neckar-Kreis bestätigt. Bisher konnte eine weitere größere Ausbreitung der Tierseuche verhindert werden.