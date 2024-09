per Mail teilen

Im November 2023 ist es in Stuttgart am Mailänder Platz zu einem blutigen Streit zwischen Jugendlichen gekommen. Mindestens ein Tatverdächtiger soll schon eine lange Vorgeschichte haben.

Vier Personen, darunter ein junger Mann aus Stuttgart, sollen vergangenes Jahr mehrere Jugendliche vor der Stuttgarter Stadtbibliothek am Mailänder Platz angegriffen und schwer verletzt haben. Die vier Angeklagten müssen sich deswegen derzeit vor dem Stuttgarter Landgericht verantworten - am Donnerstag wird das Urteil erwartet.

Den Angeklagten wird unter anderem versuchter Totschlag vorgeworfen. Bei der Tat sollen Messer zum Einsatz gekommen sein. Drei junge Leute wurden laut Landgericht damals schwer verletzt. Wegen des Alters der Verdächtigen wird vor der Jugendkammer des Landgerichts verhandelt.

Fast die ganze Familie des Angeklagten soll kriminell sein

Bei mindestens einem der Angeklagten soll es sich um einen jungen Mann aus einer geflüchteten syrischen Großfamilie in Stuttgart handeln. Der Familie wird eine Vielzahl von Straftaten zur Last gelegt. Laut Medienberichten sollen rund 110 Straftaten auf ihr Konto gehen. Ein Bruder des Angeklagten soll beispielsweise für einen schweren Messerangriff kürzlich auf der Königstraße in der Stuttgarter Innenstadt verantwortlich sein. Zuerst hatte die "BILD"-Zeitung über die mutmaßlich kriminelle Familie berichtet. Das Landgericht, die Polizei und die Staatsanwaltschaft wollte gegenüber dem SWR keine näheren Angaben zum Umfang der Straftaten der betroffenen Familie machen.

BW-Justizministerium würde gerne Straftäter nach Syrien abschieben

Aber diese Familie ist auch bereits im baden-württembergischen Justizministerium bekannt. Staatssekretär Siegfried Lorek (CDU) sagte vor dem Urteil im SWR-Interview, dass die Familie zwischen 2015 und 2020 von Syrien nach Deutschland gekommen sei und hier einen Schutzstatus erhalten habe. Das Land Baden-Württemberg würde allerdings gerne straffällig gewordene Mitglieder der Familie abschieben, so Lorek.

Dabei gebe es aber zwei Probleme: zum einen den Schutzstatus, "und das andere ist, dass der Bund derzeit keine Abschiebungen nach Syrien erlaubt", sagte Lorek. Das Land erwarte vom Bund entsprechende Schritte, das zu ändern. "Wir haben genügend Gefährder und Straftäter aus Baden-Württemberg, die aus Syrien kommen." Auch der Stuttgarter Ordnungsbürgermeister Clemens Maier fände im konkreten Fall der Stuttgarter Familie Abschiebungen "hilfreich", wie er dem SWR sagte. Aber "das ist Stand jetzt nicht möglich".