Undurchsichtige Lage um die Stadtbibliothek in Stuttgart am Freitagabend: Polizei und Rettungskräfte waren nach einer Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen im Einsatz.

Bei einer Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe junger Männer im Bereich der Stuttgarter Stadtbibliothek sind am Freitagabend mehrere Menschen verletzt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in der Nacht auf Samstag mitteilten, wurden zwei 17-Jährige schwer mit einem Messer verletzt. Ein 18-Jähriger hatte demnach schwere und ein weiterer 17-Jähriger leichte Verletzungen. Einer von ihnen wies offenbar Gesichtsverletzungen durch einen Schlagstock auf. Wie ein Polizeisprecher am Freitagabend sagte, wurden mehrere Männer in Gewahrsam genommen.

Die Verdächtigen waren laut Polizei und Staatsanwaltschaft aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit geraten. Noch vor Eintreffen der Polizei sollen die Beteiligten in unterschiedliche Richtungen davongelaufen sein. Die Beamten stellten den Angaben zufolge im Verlauf der Fahndung mehrere Verdächtige in Tatortnähe und in der Innenstadt fest. Ob diese mit der Auseinandersetzung etwas zu tun haben, müsse noch geklärt werden, so die Beamten.

Stadtbahn-Passagiere meldeten Mann mit Verletzungen im Gesicht

Kurz nach der Auseinandersetzung meldeten Passagiere in einer Stadtbahn der Polizei mehrere dunkel gekleidete Männer an der U7-Haltestelle Waldau, wobei einer Verletzungen im Gesicht gehabt haben soll. Bei diesem handelt es sich vermutlich um den 18-Jährigen, der mit einem Schlagstock verletzt wurde. Eine eventuelle Tatbeteiligung an der Auseinandersetzung am Mailänder Platz müssten noch die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen.

Der Vorfall ereignete sich außerhalb der sogenannten Waffenverbotszone in Stuttgart. Diese endet etwa am Hauptbahnhof.