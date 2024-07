In Stuttgart hat es in der Nacht auf Dienstag einen Streit gegeben. Dabei wurden zwei Personen mit einem spitzen Gegenstand verletzt. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Am Schlossplatz in der Stuttgarter Innenstadt sind in der Nacht zu Dienstag zwei Personen verletzt worden. Laut Polizei handelt es sich um einen 21-jährigen und einen 33-jährigen Mann, der ältere wurde schwer verletzt. Beide mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Streit am Schlossplatz in Stuttgart mit Gruppe

Die beiden Männer sind gegen kurz vor eins in der Nacht mit einer Gruppe aus acht bis zehn Personen in einen Streit geraten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Warum es zu dieser Auseinandersetzung kam, ist den Angaben nach bisher unklar. Als die Polizei vor Ort ankam, waren die Tatverdächtigen schon geflüchtet.

Bei der Fahndung traf die Polizei auf zwei Männer im Alter von 18 und 36 Jahren. Ob die beiden an der Auseinandersetzung beteiligt waren, ist laut Polizei bisher unklar. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnten die beiden wieder gehen.

Unklar, mit welchem Gegenstand die Stichverletzungen zugefügt wurden

Laut einem Polizeisprecher könne man bisher nicht sagen, mit welchen Gegenstand die Tatverdächtigen zugestochen haben. Vermutlich sei es ein spitzer Gegenstand gewesen. Ob ein Messer mitgeführt wurde, könne man noch nicht sagen. Auch unklar sei, was für ein Verhältnis die beiden Männer mit der Gruppe haben.

Einer der Täter sei etwa 1,80 Meter groß und vermutlich zwischen 18 und 22 Jahre alt. Er soll schwarze Haare haben, die seitlich kurz seien und zu einem Zopf gebunden waren. Außerdem soll er einen schwarzen Kapuzenpullover mit einer weißen Aufschrift getragen haben. Auch seine Hose und seine Schuhe sollen schwarz gewesen sein. Zeugen werden von der Polizei gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711-8990 5778 zu melden.

Eine Nacht zuvor: Zwei Reisende am Hauptbahnhof mit Messer verletzt

In der Nacht auf Montag hatte laut Polizei ein 26-Jähriger am Stuttgarter Hauptbahnhof zwei Reisende mit einem Messer unvermittelt angegriffen und beide schwer verletzt. Der Mann sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Einen weiteren Vorfall mit einem Messer hatte es außerdem auch schon am Wochenende gegeben. Eine fünfköpfige Gruppe soll einen 28-Jährigen nachts in der Innenstadt mit einem Messer in den Bauch gestochen haben. Er hatte offenbar seinem Begleiter helfen wollen, der von der Gruppe angegriffen worden war.

Drei Fälle innerhalb weniger Tage: Polizei sieht bisher keinen Zusammenhang

Die drei Vorfälle ereigneten sich innerhalb weniger Tage und fanden alle in der Stuttgarter Innenstadt statt. Bei allen Fällen wurden Menschen mit Messern oder spitzen Gegenständen verletzt. Die Stuttgarter Polizei warnt trotzdem davor, die Fälle in "einen Topf zu werfen". Die Hintergründe zu den einzelnen Fällen würden derzeit noch ermittelt, sagte Polizeisprecher Stephan Widmann dem SWR.

Die ohnehin schon bestehenden Kontrollen in der Innenstadt seien derzeit ausreichend, so der Polizeisprecher weiter. Er verwies auch auf die in der Stuttgarter Innenstadt geltenden Waffen- und Messerverbotszone. Dort seien seit Februar 2023 mehr als 100 Messer beschlagnahmt worden. Das zeige, dass diese Wirkung zeige.