per Mail teilen

Am Hauptbahnhof Stuttgart soll ein Mann mehrere Reisende attackiert und verletzt haben - möglicherweise mit einem Messer. Die Polizei nahm später einen Tatverdächtigen fest.

In der Nacht auf Montag hat ein Mann zwei Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof angegriffen - laut BILD-Zeitung offenbar mit einem Messer. Die Polizei Stuttgart bestätigt bisher, dass es einen Vorfall beim Warteraum der Deutschen Bahn am Hauptbahnhof Stuttgart gegeben habe. Dabei seien eine 63 Jahre alte Frau und ein 69 Jahre alter Mann verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Nach mutmaßlicher Messerattacke: Festnahme im Schlossgarten

Das Ganze sei kurz nach zwei Uhr in der Nacht auf Montag passiert. Der mutmaßliche Täter sei zunächst nicht mehr am Tatort gewesen, sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Nach knapp einer Stunde habe die Polizei den 26-jährigen Tatverdächtigen aber außerhalb des Bahnhofs im Oberen Schlossgarten gefunden und festgenommen.