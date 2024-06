Bei einer Auseinandersetzung im Stuttgarter Lehenviertel ist am Vormittag ein Mann schwer verletzt worden. Die Polizei konnte den möglichen Täter bereits festnehmen.

Im Stuttgarter Lehenviertel ist am Freitagvormittag ein 22-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt worden. Ein Zeuge sah den jungen Mann schwer verletzt am Boden liegen und verständigte die Polizei. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten dann in ein Krankenhaus.

Stuttgart-Lehen: Tatverdächtiger festgenommen

Die Ermittler suchten unter anderem mit einem Hubschrauber nach einem möglichen Täter. Ein 20-jähriger Tatverdächtiger konnte nach Polizeiangaben noch am Freitagvormittag in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Weitere Angaben etwa zur Tatwaffe oder zum genauen Tathergang machte die Polizei bislang nicht. Ob es sich bei der Tatwaffe um ein Messer handelt, konnte die Polizei bislang nicht bestätigen. Derzeit liefen noch die Ermittlungen.

In der Nähe des Tatorts an der Liststraße ist nur noch Absperrband der Polizei im Abfalleimer zu sehen. SWR Sybille Müller

Blutiger Nachbarschaftsstreit in Freiberg am Neckar

In Freiberg am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist ebenfalls am Freitag ein Streit unter Nachbarn so sehr eskaliert, dass eine Person mit einem Messer verletzt wurde. Warum es zu dem Nachbarschaftsstreit im Ortsteil Heutingsheim gekommen war, ist nach Angaben der Polizei noch unklar. Bei der Polizei gingen aber mehrere Anrufe von Anwohnerinnen und Anwohnern ein, weil es vor einem Wohnhaus zu einer Schlägerei gekommen war.

Beamte trafen dann einen 46-Jährigen an, der durch ein Messer von einem 38-Jährigen am Bein verletzt worden sein soll. Die Beamten nahmen den 38-Jährigen vorläufig fest. Der Festgenommene soll offenbar zuvor von zwei Söhnen seines Nachbars mit einem Schlagstock attackiert worden sein.