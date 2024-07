Gleich dreimal nacheinander soll ein 36-Jähriger in Karlsruhe Bundespolizisten attackiert haben. Dabei wurden sechs Beamte unter anderem durch Bisse und ein Cuttermesser verletzt.

Innerhalb von zwei Tagen soll ein Mann in Karlsruhe dreimal Bundespolizisten und -polizistinnen attackiert und verletzt haben. Zunächst war der 36-Jährige am Freitag aufgefallen, weil er einen Achtjährigen am Bahnhof an der Schulter angefasst hatte. Hinzugerufene Beamte der Bundespolizei habe er angegriffen, teilten die Behörden mit. Ein Polizist sei durch Bisse in die Hand verletzt worden, drei weitere hätten Schürfwunden erlitten.

Weitere Attacke nach Mahnung wegen Schwarzfahrens

In der Nacht auf Samstag fiel der Mann wegen Schwarzfahrens auf. Als ihn die Bundespolizisten und -polizistinnen aufforderten, die Bahn zu verlassen, soll er sie mit dem Tode bedroht haben. Laut Polizei brachten ihn die Beamten ihn mit "einfacher körperlicher Gewalt" aus dem Zug. Dabei habe er mehrmals mit einem Cuttermesser nach ihnen gestoßen. Ein Polizist erlitt Schnittwunden, seine Kollegin ebenso. Erst nach dem Einsatz von Pfefferspray habe der Mann seine Attacke gestoppt.

Dritter Angriff am nächsten Morgen

Am Samstagmorgen wurde der Mann erneut beim Schwarzfahren erwischt. Auch dabei griff er einen Bundespolizisten an. Daraufhin wurde er überwältigt, gefesselt und vorläufig festgenommen. Nach einer Untersuchung in einer Spezialklinik wurde der 36-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.