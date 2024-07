Eigentlich wollten die Polizisten nur einen Mann in einem Zug in Kaiserslautern kontrollieren, doch am Ende ging er auf sie los. Nicht der erste Vorfall im Zug in der Region.

Die Bundespolizei aus Kaiserslautern ist am Dienstagabend wegen eines angeblich zugedröhnten Mannes in einem Zug verständigt worden. Den Zeugenangaben zufolge war er in einer Regionalbahn aus Mannheim kommend unterwegs und in einer hilflosen Lage. Personenkontrolle im Zug in Kaiserslautern eskaliert Eine Streife der Bundespolizei machte sich deshalb auf den Weg zum Kaiserslauterer Hauptbahnhof, um den Mann im Zug zu kontrollieren. Als die Beamten eintrafen, schlief er mit dem Kopf auf dem Tisch liegend. Eine Reaktion hatte er nicht gezeigt. Deshalb versuchten die Polizisten, ihn wachzurütteln. Kusel Polizei sucht nach Tätern Bahnreisende im Zug nach Kusel attackiert In einem Zug nach Kusel sind am Donnerstagabend laut Polizei mehrere Bahnreisende von zwei Tätern verprügelt worden. Der Auslöser könnte banaler nicht sein. Mann rastet aus und geht auf Polizei los Das gefiel dem Mann überhaupt nicht. Er versuchte laut Polizeiangaben umgehend die Einsatzkräfte zu schlagen. Deshalb wurde er von den Beamten fixiert und mit zur Dienststelle genommen. Auch dort war er aber kaum zu bändigen, spuckte nach den Polizisten und beleidigte sie. Nach einer richterlichen Anordnung musste er deshalb bis zum nächsten Tag in die Ausnüchterungszelle. 36-Jähriger ist polizeibekannt Für die Polizei ist der 36-Jährige kein unbeschriebenes Blatt. Wegen einer Vielzahl von Delikten wurde er erst kürzlich aus der Haft entlassen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren. Vorfälle im Zug auch bei Kusel und Wolfstein Erst vor einigen Wochen ging ein Bahnreisender auf unbeteiligte Bahnfahrer in einem Zug nach Kusel los. Im April schlugen und traten junge Männer auf einen Fahrgast im Zug bei Wolfstein ein.