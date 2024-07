EM-Grenzkontrollen: Hunderte Menschen an Einreise nach RLP gehindert

Während der Fußball-EM überqueren viele Menschen, meist Fans, die Grenzen nach Deutschland und Rheinland-Pfalz. Die Bundespolizei kontrolliert täglich und zog jetzt eine Zwischenbilanz.

Wer in den vergangenen Tagen unterwegs war, hat das Polizeiaufgebot vielleicht schon selbst gesehen. An den Landesgrenzen zu Belgien, Frankreich und Luxemburg sowie temporär auch an den Grenzen zu Hessen, dem Saarland und an Flughäfen werden während der Fußball-EM Personenkontrollen durchgeführt. Die Beamtinnen und Beamten machen aber auch stichprobenartige Kontrollen im Hinterland.

Rund zwei Haftbefehle pro Tag

Die Bundespolizeidirektion Koblenz stellte am Dienstag ihre Zwischenbilanz vor. Danach kommt die Polizei seit Freitag, 7. Juni, auf 53.388 Kontrollen, 39 Haftbefehle wurden erlassen. Das sind rund zwei am Tag.

Einreiseverbot für mehrere hundert Kontrollierte

Wer die Einreisebedingungen nicht erfüllt, darf nicht ins Land. Bei den Kontrollen in den vergangenen drei Wochen waren das in RLP 446 Personen, davon wurden 314 direkt zurückgewiesen. In 55 Fällen habe, so die Bundespolizei, eine Wiedereinreisesperre bestanden. In der Regel handele sich dabei um abgelehnte Asylsuchende oder Menschen, die schon einmal bei einem illegalen Grenzübertritt registriert wurden.

Die Polizeibeamten ermittelten zudem zwölf Personen, bei denen Bezüge zu politisch motivierter Kriminalität festgestellt wurden, und zwei Gewalttäter. Dabei handelte es sich um zwei Hooligans, die in der Vergangenheit an gewalttätigen Ausschreitungen am Rand von Fußballspielen beteiligt waren.

Zusammenarbeit mit Nachbar-Behörden

Um die Kontrollen reibungslos durchzuführen und besonders hinsichtlich des Spielplans effizient zu arbeiten, hat die deutsche Polizei Unterstützungskräfte von den Behörden aus Frankreich, Luxemburg und Belgien bekommen. Die Kontrollen wegen der Fußball-EM sind bis zum 19. Juli befristet.