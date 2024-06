Innenministerin Nancy Faeser (SPD) hat wegen der Fußball-EM Kontrollen an innereuropäischen Grenzen angekündigt. Davon betroffen ist auch Hornbach in der Südwestpfalz.

Ab der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollieren die Beamtinnen und Beamten der Bundespolizei im Westen der Pfalz die Grenzen zu Frankreich. Damit starten eine Woche vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft die von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) angekündigten Kontrollen. Mit den Grenzkontrollen sollen insbesondere politisch motivierte Extremisten sowie gewaltbereite Fußball-Fans ausfindig gemacht werden.

Grenzkontrollen um Hornbach

Im Westen der Pfalz betrifft dies besonders den deutsch-französischen Grenzübergang bei Hornbach im Kreis Südwestpfalz. Es wird jedoch nicht nur dort verstärkt kontrolliert. Nach Angaben einer Sprecherin der Bundespolizei finden Kontrollen auch rund 30 Kilometer rund um Grenzübergänge in der Region statt. In diesem Zusammenhang habe man auch kleine Grenzübertrittspunkte im Blick. Genauere Angaben wollte die Sprecherin aus Sicherheitsgründen dazu nicht machen.

Kontrollen an Bahnhöfen im Westen der Pfalz

Nicht nur der Straßenverkehr werde ab jetzt verstärkt kontrolliert. Auch an den Bahnhöfen im Westen der Pfalz sollen Beamte der Bundespolizei im Einsatz sein. Generell sei der Einsatz der Bundespolizei sehr personalintensiv. Das liege zum einen an der gegenwärtig politisch angespannten Lage. Zum anderen sei es aber auch so, dass am bundesweiten Grenzschutz generell sehr viele Beamtinnen und Beamten im Einsatz seien - auch an Flugplätzen.

Welche Papiere sollte man bei einer Kontrolle bereithalten?

Nach Angaben der Bundespolizei sollte man bei einer Kontrolle einen gültigen Personalausweis und einen Reisepass parat haben. Sofern man mit dem Auto unterwegs ist, sollte man auch die Fahrzeugpapiere griffbereit haben.