Nicht nur für die Nationalelf, auch für die Polizei beginnt die heiße Phase der Vorbereitung auf die Fußball-EM in Deutschland. Beamte aus Rheinland-Pfalz werden etwa in und um die Stadien und an den Fanzonen eingesetzt.

Zwar befindet sich keiner der zehn Spielorte in Rheinland-Pfalz, die rheinland-pfälzische Polizei ist bei der Europameisterschaft vom 14. Juni bis 14. Juli dennoch mittendrin. Das gilt etwa für Einheiten der Bereitschaftspolizei, die Polizeihubschrauberstaffel und Diensthundeführer. Sie werden beispielsweise eingesetzt, um Stadien und Fanzonen in Nachbarbundesländern an den EM-Spieltagen zu sichern, teilte der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) mit.

Slowakisches Nationalteam schlägt sein Quartier in Mainz auf

In der Landeshauptstadt Mainz wird das slowakische Nationalteam sein Quartier haben. Trainieren wird die Mannschaft am Bruchwegstadion. Auch hier ist die rheinland-pfälzische Polizei gefragt, um die Sicherheit der slowakischen Delegation zu gewährleisten. Die Polizei wird die Mannschaft aber auch bei den Fahrten zu ihren Spielen in Frankfurt und Düsseldorf begleiten. Mit der Ankunft der slowakischen Nationalmannschaft in Mainz wird um den 11. Juni gerechnet.

Geplant ist auch ein öffentliches Training der Slowakei, zu dem Fans der Mannschaft in Mainz erwartet werden. Nach Angaben der Polizei gelten slowakische Fans als friedlich.

Dänisches Fancamp in Bad Dürkheim

Die Polizei in Bad Dürkheim bereitet sich unter anderem auf dänische Fußball-Fans vor. Der dänische Fußballverband organisiert demnach ein Fancamp in einem Campingpark in Bad Dürkheim. Derzeit rechnet die Polizei mit 500 bis 550 Dänen, die anreisen werden. Es könnten aber auch noch mehr werden. In dem Campingpark werde eigens ein Eventbereich für die dänischen Gäste eingerichtet. Auch sie wird die Polizei begleiten, wenn sie zu den Spielen Dänemarks in Stuttgart und Frankfurt fahren.

Das International Police Cooperation Center (IPCC) in Neuss zur UEFA EURO 2024. dpa Bildfunk Picture Alliance

RLP im bundesweiten Informationszentrum der Polizei dabei

Der zentrale Knotenpunkt der Polizei für den Austausch von Informationen während des EM-Turniers befindet sich in Neuss in Nordrhein-Westfalen. Dort werden Sicherheitskräfte aus allen Bundesländern sowie Nachrichtendienste und andere Behörden ihre Erkenntnisse zur Sicherheitslage sammeln und austauschen. Aus Rheinland-Pfalz werden sechs Polizeibeamtinnen und -beamte in dem bundesweiten Informationszentrum zum Einsatz kommen - offiziell heißt das International Police Cooperation Center (IPCC).

Im IPCC geht es unter darum, einen Überblick über die Sicherheitslage zu gewinnen und mögliche Gefahren frühzeitig zu erkennen, sowohl terroristische als auch solche, die von gewaltbereiten Fangruppen ausgehen könnten. Mehr als 600 Beamte sollen dort während der EM arbeiten, darunter auch 200 internationale Kräfte.

"Szenekundige Polizisten nehmen Hooligans in den Blick"

Mit dabei sind auch rheinland-pfälzische Polizisten, die als "szenekundig" gelten - sich also mit Fan- und Hooligangruppen auskennen. Eingebunden sind laut Ebling unter anderem Beamte aus Mainz, Kaiserslautern und Trier. Eine weitere Aufgabe ist es, ausländische Delegationen zu begleiten. Für die rheinland-pfälzischen Polizisten sind das die aus England, Tschechien, Georgien und der Türkei, die die Gruppe F bei der Europameisterschaft bilden.

Alle Teilnehmerländer der EM schicken Beamte, die über die nationale Fanszene Bescheid wissen. Also zum Beispiel, auf welche Fans besonders geachtet werden sollte. "Wichtig ist uns, wir müssen sichtbar und ansprechbar sein, für ein gutes Sicherheitsgefühl", so der Inspekteur der Polizei Rheinland-Pfalz, Friedel Durben.