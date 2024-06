Damit Stuttgart während der EM sauber bleibt, müssen Hunderte Müllwerker Tag und Nacht arbeiten. Trotzdem freuen sich die Straßenreiniger auf die Fans aus einem Land besonders.

Bei der Fußball-Europameisterschaft 2024 arbeiten 180 Straßenreiniger rund um die Uhr, sieben Tagen die Woche. Denn wenn Zehntausende Fans in Stuttgart feiern, fällt viel zusätzlicher Müll an. Deshalb kümmert sich ein Team aus knapp Tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) im Dreischichtbetrieb um die Sauberkeit der öffentlichen Plätze. Laut Geschäftsführer Markus Töpfer ist das eine Mammutaufgabe - nicht nur für die Teams in Orange auf der Straße.

24/7: Dreischichtbetrieb für Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Stuttgart

Während etwa 200 Müllwerkerinnen und Müllwerker an vorderster Front im Wechsel die Straßen von Müll befreien werden, wird das restliche Personal im Hintergrund gebraucht - zum Beispiel in der Werkstatt, der Kantine oder in der AWS-Zentrale. Um die Menge an Arbeit zu bewältigen, holt die AWS Dutzende Arbeitskräfte von anderen Betriebsstellen nach Stuttgart und engagiert Leiharbeiter während der EM. Sie alle sollen von der Zentrale in Stuttgart aus arbeiten. "Von hier aus ist die Stuttgarter Innenstadt gut erreichbar und wir können alle Kräfte gut bündeln", sagt Töpfer.

Die AWS baut für die Fußball-Europameisterschaft ein extra EM-Center. Nach der EM soll der Container wieder abgebaut werden. Die Strom- und Wasserleitungen sollen für eine mögliche andere Nutzung in Zukunft bleiben. SWR

AWS baut ein EM-Center für zusätzliches Personal

Damit die rund 60 zusätzlichen Mitarbeitenden der Straßenreinigung Platz haben, hat die AWS auf dem Werkgelände am Stöckach ein EM-Center gebaut. Der große Container hat einen Wasser- und Stromanschluss und bietet den Reinigungskräften zusätzliche Umkleide- und Duschplätze. Die extra Räume braucht es auch, weil sich die Reinigungskräfte nach dem Einsatz immer duschen müssten, sagt Roland Witzigmann, der Bauleiter der AWS .

Mitarbeiter der Straßenreinigung müssen sich nach jeder Schicht aus hygienischen Gründen duschen und umziehen. Damit jeder im Dreischichtbetrieb während der EM dafür Platz hat, hat die AWS ein EM-Center mit Duschmöglichkeiten gebaut. SWR

EURO 2024: Straßenreiniger freuen sich auf die Oranje-Fans

Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abfallwirtschaft hätten sich für die Schichten während der EM freiwillig gemeldet, sagt Töpfer. Gerade die Straßenreiniger, die auch schon während der WM 2006 gearbeitet haben, freuen sich auf die Begegnungen mit den internationalen Fans und die Euphorie während der Europameisterschaft. "Als Fußballfan bin ich vor allem gespannt auf die Begeisterung der Leute und die gute Stimmung an Spieltagen", sagt Straßenreiniger Marco Schleicher dem SWR. Ganz besonders freut er sich vor allem auf die Fans aus den Niederlanden. Mit seiner orangenen Uniform bekomme er von ihnen wegen der gleichen Farbe wie die holländische Nationalelf (auch Oranje genannt) meist viel positive Aufmerksamkeit.

Sicherheitsschulungen und Einsätze im Dreierteam

Auch das Thema Sicherheit steht laut Personalratsvorsitzendem der AWS Heiko Wiebers ganz oben. Damit die Reinigungskräfte nach jedem Einsatz sicher zurückkommen, erhalten sie vorab Schulungen und Deeskalationstrainings, um möglichen Konflikten auf der Straße souverän aus dem Weg zu gehen. Grundsätzlich müssten die Mitarbeitenden bei einem Außeneinsatz immer mindestens zu dritt sein.

Ohne diese Leute wäre so eine Veranstaltung auch nicht möglich.

Die Maßnahmen sollen nicht nur praktisch sein, sondern auch den Teamgeist während der anstrengenden Zeit stärken, heißt es vom Geschäftsführer. Deshalb gibt es auch kleine Geschenke für die Mitarbeitenden. Zur EM soll jeder einen orangenen Stoffbeutel mit Firmen-Logo bekommen. Darin enthalten: Sonnencreme, Trinkflasche, ein Team-Shirt und andere Kleinigkeiten, die für den Einsatz während der Europameisterschaft nützlich sein könnten.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWS bekommen zur EM einen Beutel mit kleinen Geschenken. Das soll den Teamgeist stärken. SWR

Host-City Stuttgart: Längere Öffnungszeiten für öffentliche Klos

Wie viel zusätzlicher Müll während der EM entstehen wird, kann Geschäftsführer Töpfer vorab nicht genau schätzen. Denn obwohl innerhalb der Fan-Zonen zum Beispiel die Veranstalter für die Entsorgung zuständig seien, werde es rund um den Stuttgarter Hauptbahnhof, das Stadion und die Public-Viewing-Orte einiges zu tun geben, sagt er. Für die Passanten hat die AWS bereits zusätzliche WC-Container aufgestellt und die Öffnungszeiten für öffentliche Toiletten, zum Beispiel am Schlossplatz, verlängert.