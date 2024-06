Zuspruch und Widerstand beim Windkraft-Ausbau

Der Windpark in Lauterstein (Kreis Göppingen) ist einer der größten in Baden-Württemberg. Für Bürgermeister Michael Lenz (parteilos) ist es selbstverständlich, dass die Windräder in Lauterstein stehen. Man müsse sich der gesamtgesellschaftlichen Verantwortung stellen, sagt er. Anders sieht es in Ravensburg aus - hier gibt es Widerstand gegen den geplanten Windpark im Altdorfer Wald.