Zur EM kontrolliert die Bundespolizei deutsche Grenzen. Der luxemburgische Innenminister und Pendler kritisieren die Art der Kontrollen. Die Bundespolizei weist Vorwürfe zurück.

Oliver Schenk aus Temmels arbeitet in Luxemburg-Stadt. Er muss täglich im Feierabendverkehr von Luxemburg an die Obermosel fahren. Aktuell mache das keinen Spaß, sagt Schenk.

Wegen der Fußball-Europameisterschaft finden seit dem 7. Juni an den deutschen Grenzen Kontrollen der Bundespolizei statt. So auch an der Grenze zu Luxemburg. Damit soll verhindert werden, dass gewaltbereite Fußballfans und Hooligans nach Deutschland einreisen.

Wenn sie einen acht oder neun-Stunden Tag haben und dann noch zwei Stunden im Stop and Go stehen, macht das keine Freude.

Doch Pendler wie Schenk spüren die Folgen der Kontrolle abends, wenn sie nach ihrem Feierabend wieder nach Deutschland fahren. Am Grenzübergang Wellen staue es sich kilometerweit. Für eine Strecke, für die er sonst 25 Minuten brauche, brauche er nun zwei Stunden, sagt Schenk. "Wenn sie einen acht oder neun-Stunden Tag haben und dann noch zwei Stunden im Stop and Go stehen, macht das keine Freude", sagt Schenk.

Luxemburgischer Innenminister kritisiert Art der Kontrollen

Der luxemburgische Innenminister Léon Gloden (CSV) hat die Grenzkontrollen in einem Interview mit der Zeitung "Luxemburger Wort" ebenfalls kritisiert.

Diese würden nicht so ablaufen wie abgesprochen. Demnach sei ausgemacht gewesen, dass die Kontrollen nicht an den Brücken, die beide Länder verbinden, sondern im Hinterland stattfinden sollen. Außerdem sollten die Kontrollen nur stichprobenartig stattfinden. Das sei aber nicht der Fall. Es komme deshalb zu extremen Verkehrsbehinderungen.

Wenn man an engen Stellen kontrolliert und Nadelöhre dicht macht, dann sind die Orte wie Grevenmacher stark belastet.

Auch Schenk findet, dass Kontrollen im Hinterland besser wären. Denn da sei viel mehr Platz und dann würde sich der Verkehr nicht so stauen. "Wenn man an engen Stellen kontrolliert und Nadelöhre dicht macht, dann sind die Orte wie Grevenmacher stark belastet", sagt Schenk.

Bundespolizei weist die Vorwürfe zurück

Bundespolizei-Sprecher Stefan Döhn erklärt dagegen, dass an der Grenze zu Luxemburg nicht etwa flächendeckend wie während der Corona-Pandemie, sondern stationär an vier Punkten kontrolliert werde: Auf der Autobahn, in Wellen sowie in Wasserbilligerbrück und in Echternacherbrück. Rund um die Uhr werde nur auf der Autobahn kontrolliert und auch dort nur stichprobenartig. Dass es flächendeckende Kontrollen gebe, stimme nicht.

Für die Situation der Grenzpendler zeigt Döhn dennoch Verständnis. Er verweist aber darauf, dass die Verzögerungen im Verkehr auch durch Baustellen und den Berufsverkehr verursacht würden. Döhn hofft, dass sich die Lage auf der Autobahn 64 ab dem 20. Juni entspannen wird. Denn dann sei die A64 wahrscheinlich wieder zweispurig befahrbar. Momentan wird dort ein Hang gesichert, der beim Unwetter abgerutscht war.

Wegen der Fußball-Europameisterschaft finden seit dem 7. Juni Grenzkontrollen unter anderem an der Grenze zu Luxemburg statt. dpa Bildfunk Harald Tittel

Bundespolizei bittet Pendler um Verständnis

Döhn verweist darauf, dass es bei den Kontrollen darum gehe, gewaltbereite Hooligans und mutmaßliche Terroristen an der Einreise nach Deutschland zu hindern oder mit Kontrollen abzuschrecken. Die Kontrollen würden bundesweit stattfinden und seien vom Innenministerium angeordnet. Das Innenministerium hat sich auf SWR-Anfrage bisher noch nicht geäußert.

Innenministerium: Behörden sind im Austausch

Das Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) teilte auf SWR-Anfrage mit, dass um die "Beeinträchtigungen im grenzüberschreitenden Verkehr insbesondere an der deutsch-luxemburgischen Grenze weiter zu minimieren", die regional zuständige Bundespolizeidirektion Koblenz bereits im Austausch mit den luxemburgischen Partnerbehörden sei.

Weiter heißt es in der Antwort: "Beeinträchtigungen für den grenzüberschreitenden Verkehr werden nicht über das für die Sicherheit erforderliche Maß hinausgehen."