Flughafen Hahn: Die englischen Fußball-Fans kommen!

Der Flughafen Hahn wird ab Mittwoch zum Drehkreuz für Fußball-Fans aus England. Ryanair hat mehrere Sonderflüge eingerichtet, damit sie das EM-Spiel in Frankfurt besuchen können.

London-Stansted, Bristol, Manchester und Birmingham. Das sind die Orte, aus denen Ryanair die englischen Fußball-Fans von der Insel aufs europäische Festland bringen will.

Geplant sind am Mittwoch vier zusätzliche Flüge zum Hahn, die nach Angaben des Flughafens zwischen 11 und 22 Uhr landen sollen - verteilt über den ganzen Tag also. Regulär im Plan stehen zusätzlich zwei Flüge aus London.

Mehrere Hundert Fans erwartet

In der Regel ist Ryanair mit Flugzeugen des Herstellers Boeing vom Typ 737-800 oder 737 Max 200 unterwegs.

Heißt: Wären die vier Flüge zum Hahn voll ausgelastet, würden im Laufe des Tages 700 bis 800 Passagiere zusätzlich landen, die dann mit Bus oder Mietwagen weiter ins etwa 130 Kilometer entfernte Frankfurt fahren.

Das Terminal im Flughafen Hahn wird im Laufe des Tages fest in der Hand von englischen Fans sein. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Thomas Frey

In der hessischen Metropole müssen die "Three Lions" am Donnerstag in ihrem ersten EM-Vorrundenspiel gegen Dänemark ran. Anpfiff ist um 18 Uhr. Für den Rückflug stehen laut Flughafen am Freitag und Samstag sechs Sondermaschinen bereit.

Fans aus Rumänien können auch über den Hahn reisen

Laut Flughafenbetreiber werden neben den Sonderflügen aus England in den kommenden Tagen auch Flüge aus Rumänien erwartet. Die dürften dann auch von rumänischen Fußball-Fans genutzt werden. Der Grund: Die rumänische Nationalmannschaft trifft am 26. Juni auf die Slowakei - ebenfalls in Frankfurt.

Bundespolizei wird kontrollieren

Die Bundespolizei hat sich am Flughafen Hahn auf die Fußball-Fans eingestellt. Laut eines Sprechers werden dort seit dem 7. Juni bis zum 19. Juli auch Flüge aus dem Schengen-Raum genauer kontrolliert, beispielsweise Rumänien. Flüge aus Staaten wie Großbritannien würden ohnehin ständig kontrolliert, weil diese nicht zum Schengen-Raum gehörten, so ein Sprecher der Bundespolizei.

Laut Bundespolizei sollen mit den Grenzkontrollen insbesondere politisch motivierte Extremisten sowie gewaltbereite Fußball-Fans ausfindig gemacht werden.

Flughafen-Chef: Flughafen Hahn ist vorbereitet

Der Flughafen Hahn ist ebenfalls gut vorbereitet, sagt Geschäftsführer Rüdiger Franke, der noch zusätzliche Kapazitäten bereit hält. "Sollten Fluggesellschaften noch kurzfristig Flüge anlässlich der Europameisterschaft zum Flughafen Hahn durchführen wollen, stehen wir bereit."