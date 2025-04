per Mail teilen

In Weiterfeld (Landkreis Altenkirchen) hat die Polizei drei Menschen tot aufgefunden. In der näheren Umgebung sollen die Menschen zuhause bleiben und keine Anhalter mitnehmen.

Die Polizei fahndet im Westerwald nach einem oder mehreren Tätern. In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es den Informationen zufolge in einem Wohnanwesen in Weitefeld (Kreis Altenkirchen) zu einem sogenannten Kapitaldelikt. Auf Nachfrage des SWR bestätigte die Polizei, dass drei Menschen gestorben seien.

Polizei ruft auf, wegen Tötungsdelikt zuhause zu bleiben

Laut Polizei wird derzeit nach einem oder mehreren Tätern gefahndet. Es bestehe keine konkrete Gefahr, jedoch sollten sich die Menschen in Weitefeld und der näheren Umgebung vorsorglich nicht draußen aufhalten und keine Anhalter mitnehmen.

Die Hintergründe zur Tat sind noch unklar und Gegenstand intensiver Ermittlungen. Man befinde sich mit starken Einsatzkräften vor Ort, darunter das SEK.