Autofahrer aufgepasst: Morgen startet der diesjährige Blitzermarathon auch in Rheinland-Pfalz. Also, Fuß vom Gas oder hübsch machen fürs entsprechende Radarfoto.

Ob man es "Blitzermarathon", "Speedweek" oder "Speedmarathon" nennt - am Ende ist die Botschaft diesselbe: In den kommenden Tagen sollten Autofahrer in den meisten Bundesländern ihre Geschwindigkeit besonders aufmerksam im Blick behalten - sonst könnte es schneller als sonst teuer werden. Ab Montag bis zum 13. April intensiviert auch die Polizei in Rheinland-Pfalz ihre Kontrollen auf Autobahnen, Bundesstraßen und innerorts.

Blitzermarathon bundesweit seit 2013

Auch ist damit zu rechnen, dass vor allem auf unfallträchtigen Strecken und in Gebieten mit Schulen, Altenheimen, Kitas und Krankenhäusern mehr Kontrollen durchgeführt werden. Seit 2013 findet der Blitzer-Marathon bundesweit statt. In den letzten Jahren waren an den Aktionen auch einige europäische Länder mit von der Partie. Die Aktionen werden vom europäischen Verkehrspolizei-Netzwerk Roadpool koordiniert.

So viel Bußgeld wurde 2024 in RLP fällig Die Zentrale Bußgeldstelle des Landes Rheinland-Pfalz hat 2024 2,5 Millionen Ordnungswidrigkeiten geahndet - 2,3 Millionen davon waren laut Polizeipräsidium Rheinpfalz Geschwindigkeitsverstöße. Die Einnahmen aus allen Ordnungswidrigkeiten beliefen sich 2024 demnach auf rund 110 Millionen Euro - eine Million mehr als 2023.

Einige Radar-Standorte in Rheinland-Pfalz

Die Polizei in Rheinland-Pfalz war bisher stets bei der Aktion dabei. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern hat sie in der Vergangenheit auch Standorte der Kontrollen vorab veröffentlicht. Diesmal hat aber nur das Polizeipräsidium Mainz Standorte genannt, an denen Radarfallen stehen werden: In Ober-Hilbersheim und auf der Rheinhessenstraße nach Mainz.

Die anderen Polizeipräsidien wollen die genauen Standorte der Blitzer nicht nennen. Die bislang bekannten Orte haben wir auf einer Karte festgehalten.

Wichtig: Natürlich sollte man sich auch außerhalb der hier aufgeführten Städte an die Regeln halten, denn auch in Gemeinden oder im ländlichen Raum kann verstärkt kontrolliert werden. Schließlich mag die Polizei nicht alles vorab preisgeben.

"Speedweek": Schwerpunkt am 9. April

In der Speedweek gibt es eine Art Schwerpunkt-Tag. Dieses Mal ist das der 9. April. Dann kommt es zu besonders vielen Geschwindigkeitskontrollen im Rahmen des Blitzermarathons. Später im Jahr ist noch eine zweite Speedweek geplant, diese soll vom 4. bis zum 10. August über die Bühne gehen In Rheinland-Pfalz wäre das dann mitten in den Sommerferien.

Zu schnell gewesen? Das kostet es zum Beispiel Einige Beispiele für Bußgelder bei zu hoher Geschwindigkeit: Innerorts: bis 10 km/h: 30 Euro

21-25 kmh: 115 Euro und ein Punkt

31-40 km/h: 260 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot

über 70 km/h: 800 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot

Außerorts: bis 20 km/h: 20 Euro

21-25 km/h: 100 Euro und ein Punkt

41-50 km/h: 320 Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot

über 70 km/h: 700 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot

Pro und Contra Blitzermarathon

Über Sinn und Zweck der Aktion wird immer mal wieder diskutiert. Während unser SWR-Kollege Stefan Giese im vergangenen Jahr darin eher eine "Show-Veranstaltung" sah, bewertet der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) den Marathon als einen unerlässlichen Beitrag für mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Im vergangenen Jahr waren am Schwerpunkttag in Rheinland-Pfalz knapp 7.000 Verstöße durch Blitzer aller Art dokumentiert worden.

ADAC pro Blitzermarathon

Der ADAC als ausgewiesener Automobilclub unterstützt die Aktionen ebenfalls. Sie leisteten "einen Beitrag zur Verkehrssicherheit, da sie den Verkehrsteilnehmenden die Gefahren zu schnellen Fahrens bewusst machen." Dies geschehe auch durch die Berichterstattung in den Medien.