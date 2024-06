per Mail teilen

Immer wieder werden Polizisten im Dienst angegriffen und verletzt - wie zuletzt in Mannheim. Jetzt sollen sie in Zukunft mehr Schmerzensgeld vom Land Baden-Württemberg bekommen.

Polizistinnen und Polizisten, die im Dienst verletzt werden, sollen künftig noch mehr Unterstützung vom Land erhalten. Der Landtag will am Mittwochmorgen eine entsprechende Änderung des Landesbeamtengesetzes beschließen. Erst vergangene Woche wurde in Mannheim ein Polizist auf dem Marktplatz tödlich verletzt.

Angriffe auf Polizisten: Hier soll es mehr Hilfe geben

Seit 2018 zahlt der Staat bereits das Schmerzensgeld, wenn der Täter mittellos ist und das Opfer deshalb die Schmerzensgeldansprüche nicht durchsetzen kann. Künftig soll der Dienstherr auch dann einspringen, wenn der Täter unter einer psychischen Krankheit leidet, stark alkoholisiert bei der Tat war oder unbekannt ist. Die Entscheidung über die Zahlung einer Entschädigung und deren Höhe soll laut Innenministerium künftig eine Ombudsstelle treffen.

Die Deutsche Polizeigewerkschaft begrüßte die neuen Regelungen: "Dafür haben wir lange gekämpft", sagte Landeschef Ralf Kusterer. Er betonte, dass so künftig auch bei abgeschobenen Straftätern ein Schmerzensgeld gezahlt werden könne. Das gelte auch dann, wenn sich der Täter abgesetzt habe, so Kusterer weiter.