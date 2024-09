Polizei greift ein: Mülleimer sorgen für Verwirrung in der Freiburger Innenstadt

Ist das Kunst oder kann das weg? Die Freiburger Polizei hat sich für "weg" entschieden, als sie auf die blauen Mülleimer mit "Polizei"-Schriftzug und Behörden-Logo aufmerksam wurde.

Mindestens vier blaue Polizei-Mülleimer sorgten am vergangenen Samstag auf Freiburgs Straßen für Verwirrung - bis der Streifendienst sie in der gleichen Nacht fest- und sicherstellte. Für die Beamten war zunächst unklar: Handelt es sich um Street Art, eine Straftat oder Ordnungswidrigkeit? Wurden die Mülleimer unerlaubt beklebt?

Es handelt sich wohl um Kunst

Mittlerweile liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei den Objekten um eine Streetart-Aktion des Berliner Kollektivs "Rocco and his Brothers" handelt. Eine Ausstellung der Künstler feierte am selben Samstagabend ihre Eröffnung im Kulturaggregat Freiburg. Dort sei auch noch bis zum 19.10.2024 ein weiterer "Polizei-Mülleimer" zu sehen, kommentierte die Kulturinitiative auf Instagram.

Das Kollektiv aus der Hauptstadt ist bekannt für seine radikal-provozierenden, zum Teil auch illegalen Kunstaktionen und ihr Verwirrspiel mit Fake und Realität. In Berlin machten "Rocco and his Brothers" bereits mit einer ähnliche Mülleimer-Aktion auf sich aufmerksam. Nur nutzten sie hierbei die in Berlin typischen Mülleimer der Berliner Stadtreinigung (BSR).

Verwirrung auch bei Bürgern

Auch bei Passanten sorgten die Eimer für Irritationen, schreibt ein Zuschauer, der dem SWR die Bilder der Aktion zuspielte. Am Stühlinger Kirchplatz, am Martinstor, an der Universitätsbibliothek und in der Nähe des Grethergeländes fand er die blauen Müllbehälter. Von der Form her entsprechen diese den orangen Containern, welche die Freiburger Verkehrs AG (VAG) an ihren Haltestellen befestigt.

Polizei prüft Straftatbestand

Die Freiburger Polizei kündigte an, überprüfen zu wollen, ob es sich bei der Aktion um eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit handelt. Bis dahin sei offen, was mit den Mülleimern passiert.