Die Wieslauftalbahn ist gerettet. Die Bahnstrecke im Rems-Murr-Kreis wurde vom Hochwasser im Juni zerstört. Nun gibt es eine Lösung zum Wiederaufbau der beliebten Pendlerstrecke.

Gute Nachrichten für alle Pendlerinnen und Pendler auf der Strecke Schorndorf-Rudersberg im Rems-Murr-Kreis. Die im Juni durch Starkregenfluten zerstörte Wieslauftalbahn, liebevoll auch das Wiesel genannt, soll nun repariert werden und nächstes Jahr wieder fahren. Die Frage der Finanzierung habe sich geklärt. Das gab der Zweckverband Wieslauftalbahn am Mittwoch nach seiner Sitzung bekannt.

Den Großteil der Kosten soll nun doch die Versicherung tragen, heißt es vom Landratsamt des Rems-Murr-Kreises. Die Schäden auf der Strecke liegen nach aktuellem Stand bei etwa fünf statt wie anfangs angenommen 20 Millionen Euro. Wäre die Wieslauftalbahn nicht so gut versichert, müsste sonst der Landkreis die Hälfte der Kosten tragen. Die zweite Hälfte müssten sich die Stadt Schorndorf und die Gemeinde Rudersberg teilen. Wie die ohnehin von Unwetterschäden gebeutelten Kommunen das hätten bezahlen sollen, war die Sorge, sagt Schorndorfs Oberbürgermeister Bernd Hornikel (parteilos).

Enorme Schäden nach Starkregenflut im Juni

Nach dem Unwetter war es deshalb fraglich, ob die beliebte Bahnstrecke überhaupt jemals in Betrieb gehen kann. Die Schäden waren enorm. Weggespülter Schotter, in der Luft hängende Gleise und unter Schlamm begrabene Schienen und Züge prägten das Bild auf der beliebten Pendlerstrecke.

Hier fährt erstmal kein Zug mehr - auch in Schlechtbach bei Rudersberg ist auf mehreren Meter vom Bahndamm nichts mehr zu sehen. Die Gleise hängen in der Luft. Ein Zugverkehr ist aktuell unmöglich. SWR Frieder Kümmerer

Da die Wieslauftalbahn einst von der Deutschen Bahn aufgegeben wurde, tragen die Kommunen Schorndorf und Rudersberg sowie der Rems-Murr-Kreis die Verantwortung dafür. Ein zweiter Teil der Strecke ist im Besitz des ehrenamtlichen Vereins "Welzheimer Bahn". Dieser hat dort vor der Katastrophe im Juni am Wochenende einen Dampfzug bis nach Welzheim betrieben. Seither mussten die Zuggäste auf der sonst gut genutzten Pendlerstrecke auf Busse umsteigen. Die Übergangslösung sorgte für überfüllte Landstraßen und Unpünktlichkeit im Verkehr. Die Wieslauftalbahn sei nicht nur wesentlich für Berufspendler, sondern auch ein wichtiger Bestandteil für die Schülerinnen und Schüler, die mit ihr weiterführende Schulen erreichen, sagt Bernd Hornikel.

Eigenanteil aus Hochwasser-Sondertopf finanziert

Lediglich einen Eigenanteil von 500.000 Euro müsste der Zweckverband für die Reparatur selbst übernehmen. Doch auch hier gibt es Hoffnung, dass dieser aus dem Hochwasser-Sondertopf für den Rems-Murr-Kreis finanziert werden kann. Das erspare den Kommunen eine zusätzliche Belastung, so Hornikel.

Teilstrecke bis Miedelsbach voraussichtlich im Frühjahr 2025 befahrbar

Im November sollen die Reparaturarbeiten auf dem Streckenabschnitt von Schorndorf bis Miedelsbach voraussichtlich beginnen. Geplant ist, dass die Strecke womöglich schon im ersten Quartal 2025 befahrbar ist, so Landrat Richard Sigel (parteilos). Bis Ende Juni könnte demnach auch die Trasse bis Rudersberg und Oberndorf geöffnet werden. Voraussetzung dafür sei, dass sich ein passendes Bauunternehmen dafür findet. Viele davon seien nämlich wegen Stuttgart 21 und Reparaturarbeiten an anderen Strecken beschäftigt, erklärt Hornikel.

Auch Züge müssen repariert werden

Nun kann es jedoch sein, dass die Strecke früher in Betrieb gehen kann als die Züge selbst. Denn auch diese sind immer noch beschädigt. Einige von ihnen müsse man zunächst aus dem Tal abtransportieren, dann komplett auseinanderbauen, reinigen und trocknen, um sie dann wieder zusammen zu bauen. In die Quere kommt jedoch, dass einige Abschleppunternehmen aktuell unter anderem auch wegen der Zugmesse Innotrans in Berlin ausgebucht sind. Die Wagen können deshalb momentan noch nicht zur Reparatur gekarrt werden.

Wiederaufbau der Wieslauftalbahn als Signal der Politik

Sobald die Teilstrecke repariert ist, können darauf die vier neu gekauften Züge aus der Oberpfalz einen Teil des Verkehrs abdecken. Außerdem schließt der Zweckverband nicht aus, andere Fahrzeuge anzumieten, solange die eigenen Züge repariert werden. Auch hierfür würde die Versicherung finanziell aufkommen, heißt es vom Landratsamt.

Trotz der Hürden sei der Plan zum Wiederaufbau für die betroffenen Kommunen eine gute Nachricht. Für Schorndorfs Oberbürgermeister sei es ein gutes Beispiel für eine lösungsorientierte interkommunale Zusammenarbeit und ein wichtiges Signal der Politik an die Bürgerinnen und Bürger.