Vor drei Jahren kam es im Hotel Badischer Hof zu einem Großbrand. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 75 Millionen Euro. Die Versicherung will nun ihr Geld vom TÜV zurück.

Nach dem Großbrand im Hotel Badischer Hof hat die Gebäudeversicherung an die Eigentümer des Gebäudes bereits 37,5 Millionen Euro ausbezahlt. Vor dem Baden-Badener Landgericht fordert die Versicherung in einer Verhandlung ab Freitag diese Summe und weitere mögliche Zahlungen vom TÜV-Süd zurück. Die Begründung: Der TÜV soll bei Prüfungen des Gebäudes Fehler gemacht haben.

Prozess in Baden-Baden: War Sprinkleranlage zu klein?

Der Vorwurf der Versicherung an den TÜV: Die Sprinkleranlage des Gebäudes soll unzureichend dimensioniert gewesen sein. Der Druck in den Wasserleitungen habe nicht ausgereicht, um ein Feuer dieser Größe zu bekämpfen. Der TÜV Süd habe dies übersehen und sei nun schadenersatzpflichtig.

Der TÜV wies die Vorwürfe laut Landgericht Baden-Baden zurück. Es hätten keine Mängel an der Anlage vorgelegen, die für die Schäden ursächlich seien. Der TÜV verklagt nun seinerseits die Versicherung und verlangt die Erstattung von Anwaltskosten in Höhe von rund 66.000 Euro.

Um die alte Sprinkleranlage des Badischen Hofs in Baden-Baden entbrennt nun ein Streit um Millionen. SWR Patrick Neumann

Ermittlungen nach mutmaßlicher Brandstiftung erhärteten sich nicht

Nach dem Brand geriet ein früherer Mitarbeiter des Hotels in den Verdacht, das Feuer absichtlich verursacht zu haben. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden stellte das Ermittlungsverfahren gegen diese Person dann aber ein. Der Beschuldigte hatte die Tat bestritten. Die Vorwürfe gegen ihn ließen sich nicht erhärten.

Bei dem Brand im September 2021 mussten etwa 150 Hotelgäste mitten in der Nacht ihre Zimmer verlassen. Sie konnten nicht mehr in das Gebäude zurückkehren und wurden in anderen Unterkünften untergebracht. Verletzte gab es damals nicht.

September 2021: Flammen schlagen aus dem Luxushotel Badischer Hof in Baden-Baden picture-alliance / Reportdienste Patrick Neumann

Bisher kein Termin für die Wiedereröffnung des Hotels Badischer Hof

Seit dem Brand im Jahr 2021 wird das Hotel aufwendig saniert. Durch Feuer und Löschwasser war fast das gesamte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Dach ist inzwischen fertiggestellt. Auf Anfrage des SWR ließ der Eigentümer des Hotels wissen, dass ein Eröffnungstermin noch nicht bekannt sei. Die Stadt Baden-Baden hofft, dass der Badische Hof bereits im kommenden Jahr wieder in Betrieb geht.