Rund fünf Monate nach der mutmaßlichen Brandstiftung im Baden-Badener Luxushotel Badischer Hof ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen eine verdächtige Person. Das sagte der Baden-Badener Staatsanwalt Michael Klose gegenüber dem SWR. Die Ermittlungen, so Klose, richteten sich gegen eine der Staatsanwaltschaft namentlich bekannte Person. Diese Person habe einen Bezug zum Ausland. Noch sei nicht klar, ob der Verdacht auch zu einer Anklage führen wird.

Das gerade renovierte Luxushotel in der Baden-Badener Innenstadt war im September vergangenen Jahres in Flammen aufgegangen. Dabei entstand Millionenschaden. Aktuell laufen Renovierungsarbeiten im historischen Gebäude. Eine Wiedereröffnung wird voraussichtlich frühestens im kommenden Jahr möglich sein.