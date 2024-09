Knapp ein Drittel der unter Dreijährigen in BW war Anfang des Jahres in Betreuung. Damit liegt das Land deutlich unter dem Durchschnitt. Nur in einem Bundesland waren es weniger.

Fast nirgendwo in Deutschland sind so wenige Kinder unter drei Jahren in Betreuung wie in Baden-Württemberg. Wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte, lag die Quote im Land zum Stichtag am 1. März 2024 bei lediglich 32 Prozent. Nur in Bremen waren mit 30 Prozent noch weniger unter Dreijährige in einer Kindertagesbetreuung.

Kinderbetreuung: Starke Unterschiede zwischen Bundesländern

Anders sieht es in den Bundesländern im Osten Deutschlands aus: Dort waren über die Hälfte der unter Dreijährigen in einer Kindertagesstätte oder einer anderen Betreuungsform angemeldet. In Mecklenburg-Vorpommern waren es mit 60,3 Prozent am meisten.

Aber auch in Hamburg war fast jedes zweite Kind unter drei Jahren bereits in einer Kinderbetreuung. Generell war die Betreuungsquote in den westlichen Bundesländern mit 33,9 Prozent deutlich niedriger als im Osten (55,2 Prozent). Baden-Württemberg lag mit seiner Quote somit auch unter dem westdeutschen Durchschnitt.

Erstmals weniger Kinder unter drei Jahren in Kitas

Seit 2021 ist laut dem Statistischen Bundesamt die Zahl der Kinder unter drei Jahren in Kindertagesbetreuungen zum ersten Mal wieder gesunken. So waren zum Stichtag rund 848.200 Kinder in Betreuung, etwa ein Prozent weniger als noch im Vorjahr.