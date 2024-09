Die Grünen suchen eine neue Führung. Ist das die Stunde für Franziska Brantner aus Heidelberg? Die Staatssekretärin hat beste Kontakte zu einem der bekanntesten Grünen.

Nach dem Rücktritt der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang (Wahlkreis Backnang-Schwäbisch Gmünd) und Omid Nouripour am Mittwoch kursieren mehrere Namen zu ihrer Nachfolge. Einer wird besonders häufig genannt: Franziska Brantner (Wahlkreis Heidelberg). Die Baden-Württembergerin ist parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, wo sie als enge Vertraute von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) gilt. Brantner gehört dem Realo-Flügel der Partei an.

Brantner hat enges Verhältnis zu Habeck

Für die 45-Jährige spricht nach Ansicht von Parteimitgliedern, dass sie klar kommunizieren kann und aktiv verschiedene Social-Media-Plattformen bespielt. Schon vor ein paar Wochen wurde bekannt, dass Brantner Habecks Wahlkampfmanagerin im Fall seiner Kanzlerkandiatur werden soll. Wenn sie das Amt übernimmt, könnte das also darauf hindeuten, dass sich die Partei auf einen Bundestagswahlkampf mit Habeck als Spitzenkandidat einstellt und sich stärker wirtschaftlich ausrichten will.

Brantner hatte Habeck in den vergangenen Monaten vor allem in Sachen Heizungsgesetz den Rücken gestärkt. In der SWR-Sendung "Zur Sache! Baden-Württemberg" hatte sie sich vergangenes Jahr darüber gewundert, dass manche Menschen die dringliche Lage in Sachen Klima noch nicht begriffen hätten. "Wir nehmen es natürlich zur Kenntnis, dass es viele Menschen gibt, die ein Unwissen darüber haben, was in anderen europäischen Ländern passiert", sagte die Grünen-Politikerin damals.

Brantner seit 2013 im Deutschen Bundestag

Brantner wurde 1979 in Lörrach geboren. Seit 2013 sitzt sie im Deutschen Bundestag. Von 2009 bis 2013 war sie Mitglied des Europäischen Parlaments, wo sie unter anderem die Verhandlungen über die Reform des Europäischen Auswärtigen Dienstes führte. Bis 2013 war Brantner mit dem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) liiert, mit dem sie eine Tochter hat. Sie lebt in Heidelberg und in Berlin.