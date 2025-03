SWR-Redakteurin Hannah Vogel SWR Patricia Neligan

Hannah Vogel arbeitet seit Frühjahr 2025 als Redakteurin für "SWR Aktuell Baden-Württemberg Online". Ihr besonderes Interesse im Nachrichtenalltag gilt der Landespolitik. Vor ihrer jetzigen Tätigkeit berichtete sie fast drei Jahre lang multimedial für die Redaktion "Aktuelle Landespolitik", zwei Jahre lang für die Sendung "Zur Sache! Baden-Württemberg" über die Irrungen und Wirrungen des Politikbetriebs im Land. Ihr ist es wichtig, den Dingen auf den Grund zu gehen und komplexe Themen verständlich wiederzugeben. Auch ihr Volontariat absolvierte Hannah Vogel beim SWR. Zuvor arbeitete sie auch schon als Redakteurin für "SWR Aktuell Baden-Württemberg Online" - ist also wieder zu ihren Wurzeln zurückgekehrt.

Vor dem SWR

Ihre ersten Artikel veröffentlichte Hannah Vogel mit 15 Jahren im "Offenburger Tageblatt" - und berichtete von da an regelmäßig über lokale Themen. Nach dem Abitur machte sie ein Praktikum bei einem Radiosender in Sydney, Australien. Zurück im "Ländle" ging es dann nach Stuttgart zum Studium. Ihren Bachelor machte Hannah Vogel dort im Studiengang Crossmedia-Redaktion an der Hochschule der Medien, ihren Master in Medienwissenschaft an der Universität Tübingen. Daneben schrieb sie für die "Stuttgarter Zeitung" und das "Stuttgartmagazin LIFT".