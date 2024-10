Das ehemalige Bergwerk Tiefer Stollen in Aalen wird jeden Winter zu einer eigenen Welt: zu einem Weihnachtsmarkt unter Tage. Doch dieses Jahr steht er zum ersten Mal auf der Kippe.

Im September seien die Standbetreiber des Weihnachtsmarktes, der traditionell im Besucherbergwerk Tiefer Stollen in Aalen-Wasseralfingen stattfindet, über die Absage des Marktes informiert worden. Das berichteten die Aalener Nachrichten. Die Verantwortlichen hüllen sich bis zu einem gemeinsamen Treffen am 7. Oktober in Schweigen. Steht der traditionelle Weihnachtsmarkt unter Tage auf der Kippe?

Weihnachtsmarkt im Tiefen Stollen per E-Mail abgesagt

Diese Entscheidung kam auch für die Marktbeschicker unerwartet. Die Absage kam von der damals noch amtierenden Ortsvorsteherin von Wasseralfingen und Mitorganisatorin des Marktes, Andrea Hatam, per E-Mail, wie Simone Hafner vom Alpakahof Hafner erzählt. Die Standbetreiberin war bis auf die ersten zwei Male immer dabei und sehr überrascht über die Absage. Dem Schreiben nach sei es noch nicht absehbar, wie es nächstes Jahr weitergehen wird, sagte Hafner im Gespräch mit dem SWR.

Der Grund? Personelle Veränderungen und aus Sicherheitsgründen - so steht es in der Mail. Laut Aalener Nachrichten wussten weder der neue Ortsvorsteher, Josef A. Fuchs, noch die Stadtverwaltung von der Absage des Weihnachtsmarktes unter Tage.

Auf SWR-Anfrage kam von der Stadt lediglich die Bitte, man möge doch den 7. Oktober abwarten. Der Ortsvorsteher wolle mit den "verschiedenen Akteuren klären, ob und wie der Weihnachtsmarkt im Tiefen Stollen stattfinden kann." Und das Bergwerk selbst? Man informiere sich darüber auch nur aus den Medien, heißt es auf eine erste SWR-Anfrage. Bei genauerem Nachhaken: Man könne aus organisatorischen und personellen Gründen nichts dazu sagen.

Nur mit der Bahn und mit Helm geht's unter Tage zum Weihnachtsmarkt im Bergwerk Tiefer Stollen in Aalen-Wasseralfingen. Ob das auch in diesem Jahr so ist, entscheidet sich womöglich am 7. Oktober. (Archivbild) SWR

Zukunft des Marktes ungewiss

Zu den personellen Veränderungen kann zumindest so viel gesagt werden: Andrea Hatam, die seit Beginn den Markt mitorganisiert, ist nach 15 Jahren als Ortsvorsteherin abgewählt worden. Ende September hatte Josef A. Fuchs das Amt übernommen. Die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt hätten bereits Monate zuvor angestoßen werden müssen. Zusätzlich geht nach 35 Jahren Fritz Rosenstock als Betriebsleiter vom Besucherbergwerk Tiefer Stollen in den Ruhestand.

Welche Rolle diese personellen Änderungen bei der Absage spielen und wie es sowohl in diesem Jahr also auch in Zukunft mit dem Weihnachtsmarkt weitergeht, wird sich womöglich am 7. Oktober herausstellen. Der Markt im Tiefen Stollen, in Baden-Württemberg der einzige Weihnachtsmarkt unter Tage, wurde 2013 zum ersten Mal organisiert und ist zu einer richtigen Institution geworden, über die Grenzen des Ostalbkreises hinaus: Jährlich machen sich rund 12.000 Besucherinnen und Besucher mit der gelben Bahn und einem Helm auf dem Kopf in die Tiefen des ehemaligen Bergwerks.