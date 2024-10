Es ist ein Hin und Her mit dem Weihnachtsmarkt im Tiefen Stollen in Aalen-Wasseralfingen. Am Mittwoch gibt die Stadt Aalen überraschend bekannt: Der Markt unter Tage findet nun doch statt.

Zunächst hatten die Standbetreiber des Weihnachtsmarktes im Tiefen Stollen in Aalen eine Absage erhalten. Grund waren personelle Veränderungen und Sicherheitsvorkehrungen. Dass der Markt unter Tage nun doch stattfinden kann, darauf hat sich die Stadtverwaltung in einem Gespräch mit dem Organisationsteam geeinigt. Audio herunterladen (478 kB | MP3) Gespräch vorverlegt: Weihnachtsmarkt Tiefer Stollen findet statt Das Gespräch war eigentlich auf den 7. Oktober angesetzt. Jetzt kam schon ein paar Tage früher die erfreuliche Nachricht, dass der Weihnachtsmarkt stattfinden kann. Die Wasseralfinger Ortsvorsteherin Andrea Hatam, die den Markt stets mit organisiert hatte, war abgewählt worden, der Leiter des Bergwerks neu. Da kümmerte sich offensichtlich niemand mehr um den Weihnachtsmarkt. Doch jetzt habe man sich rasch geeinigt, heißt es aus dem Rathaus. "Es sind gerade mal noch neun Wochen, bis der einzigartige Markt am und in unserem Besucherbergwerk stattfinden soll. Da braucht es ein erfahrenes Team", lässt Oberbürgermeister Frederick Brütting (SPD) mitteilen. Bisheriges Team übernimmt die Organisation des Weihnachtsmarktes Das bisherige Organisationsteam, darunter auch die ehemalige Ortsvorsteherin Andrea Hatam sowie der noch amtierende Betriebsleiter des Bergwerks Fritz Rosenstock, habe die Initiative ergriffen, so Hatam im Gespräch mit dem SWR. Das Team hatte sich bereit erklärt auch in diesem Jahr die Vorbereitung und Durchführung zu übernehmen. Unterstützt werden sie vom neuen Ortsvorsteher Josef A. Fuchs und dem künftigen Betriebsleiter Maier. "Wir wissen, was auf uns in der Organisation in den kommenden Wochen zukommt. Viel Arbeit, die aber Freude macht", sagt Andrea Hatam über die Entscheidung. Warum es überhaupt zu einer Absage kommen musste, bleibt bislang noch unbeantwortet. Die Vorbereitung laufe jetzt unter Hochdruck. Denn schon in neun Wochen, vom 5. bis 8. Dezember, soll der besonders stimmungsvolle Markt im Besucherbergwerk zum zehnten Mal öffnen.