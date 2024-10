per Mail teilen

Ein Mann aus Stockach (Landkreis Konstanz) hat in der Nacht auf Dienstag fast pausenlos den Notruf 110 gewählt - aus einem banalen Grund.

77 Mal hatte der Mann die Notrufnummer 110 innerhalb einer halben Stunde angerufen. Und das laut Polizei nicht aus einer Notlage heraus, sondern um zu sagen, er könne nicht schlafen.

Mann wählt Notruf, weil Nachbar angeblich stinkt

Der Mann wiederholte seine Anrufe mit der Begründung, er könne nicht schlafen, weil sein Nachbar stinke. Hinweise der Polizei, die Hausverwaltung solle sich tagsüber um das Problem kümmern, ignorierte der 33-Jährige. Er rief mit dem Handy erneut an. Als Beamten seine Wohnanschrift und seine Personalien überprüfen wollte, verweigerte er dies der Polizei zufolge.

Mann muss mit aufs Polizeirevier

Am Ende schauten Beamte bei dem 33-Jährigen vorbei und brachten ihn zur Feststellung seiner Identität aufs Revier. Dort wurde vorübergehend sein Handy beschlagnahmt. Abholen durfte er es erst wieder am Tag darauf. Dem Mann droht nun eine Geldstrafe. Die Polizei zeigte ihn wegen des Missbrauchs von Notrufen an.